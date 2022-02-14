Коронавирус в Гонконге. Местные власти усилили карантинные ограничения

09:46 14 Февраль Киев, Украина

Китайский город Гонконг не может справиться с «наступлением» коронавирусной болезни, количество новых случаев Covid-19 увеличилось в 13 раз.

Об этом заявила лидер Гонконга Керри Лем, пишет Reuters.



Но при этом, по ее словам, количество смертей не больше, чем во время пика заболевания два года назад.



«Наступление пятой волны эпидемии нанесло Гонконгу тяжелый удар, и город не может справиться с этим. Ситуация крайне плохая, и правительство очень обеспокоено из-за этого», – заявила Лем.



Количество инфицированных увеличилось в 13 раз за последние две недели, с около 100 случаев до 1300 за прошедшие сутки. А расход китайского автономного города на противоэпидемические меры достиг почти 4 миллиардов долларов.



Гонконг собирается координировать усилия с Китаем для того, чтобы справиться с ситуацией. Ранее Китай заявлял, что поможет городу с тестированием, лечением и соблюдением карантинных мер, снабжением продуктами.



Эксперты отмечают, что к началу марта количество заражений ежедневно может составлять до 28 000. Особенно уязвимы, по мнению экспертов, невакцинированные люди старшего возраста. Сообщается, что в настоящее время занято 90% койкомест в палатах для пациентов с Covid-19.



Гонконг ввел жесткие карантинные ограничения: запретил массовые мероприятия, закрыл школы, церкви и спортзалы. Также ограничения на полеты сделали Гонконг одним из наиболее изолированных мегаполисов в мире.