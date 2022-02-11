Коронавирус в 2022-2023 годы: переход к эндемии. Мнение ВОЗ

На сегодняшний день наиболее обсуждаемым сценарием будущего пандемии коронавируса является переход от эпидемического к эндемическому распространению. Это означает постоянное присутствие вируса в популяции при низких показателях его распространения и допустимой тяжести заболеваемости и смертности.
/>ВОЗ предостерегает, что говорить об эндемическом распространении коронавируса во всем мире еще рано. В то же время становится понятно, что полностью искоренить Covid-19, по крайней мере, в ближайшем будущем не получится. Таким образом, эндемическое распространение превращается из возможного сценария в стратегическую цель для стран. Особенно это касается стран с низким охватом вакцинации, к которым принадлежит и Украина.
На переход к эндемическому распространению влияют два процесса.
Первый – постепенная адаптация вируса SARS-Cov-2 к человеческой популяции. Новые мутации будут иметь лучшую способность к распространению, но, вероятно, не будут столь летальными, как оригинальный штамм и его более агрессивные варианты альфа и дельта. Этот процесс не обязательно будет линейный или быстрый, но на сегодняшний день он кажется наиболее вероятным.
Второй процесс – это выработка защиты от вируса в человеческой популяции из-за вакцинации или перенесенной болезни. Скорость и эффективность этого процесса зависят от наших усилий. Пока вирус имеет высокую летальность, следует стремиться к тому, чтобы как можно больше людей получили защиту именно из-за прививки. В приоритете должны быть особенно уязвимы для вируса группы – пожилые люди и лица с серьезными сопутствующими болезнями.
Однако в 2021 году мы поняли, что вакцинация не является самодостаточным средством для того, чтобы остановить распространение вируса. Однако она доказала высокую эффективность в снижении количества случаев с тяжелым течением и смертью. В последнюю волну, вызванную вариантом омикрон, страны с высоким охватом вакцинацией регистрировали рекордные показатели заболеваемости, но умеренные показатели тяжелого течения и смертей. Эти страны перейдут к эндемическому распространению первыми, возможно, уже в 2022 году.
В Украине, как и в других странах с низким охватом вакцинацией, основным путем получения иммунной защиты будет естественный перенос болезни. Это создает риск чрезмерной смертности среди уязвимых групп – даже при условии доминирования более «мягких» вариантов вируса.
Люди постарше и люди с сопутствующими болезнями в 2022 году будут еще более уязвимы, чем раньше. Уровень вакцинации среди них слишком низкий. Хуже того, большинство из этих людей не получили и естественного иммунитета – многие из них избегали контактов и не болели, а болевшие, к сожалению, часто умирали в результате болезни.
На графиках ниже – путь стран с разным охватом вакцинами. Например, Дания и Британия, обе со значительным охватом населения двумя и бустерными дозами, постепенно и уверенно двигаются в направлении эндемического распространения вируса. Они уже имеют гораздо меньше потерь даже при большом количестве инфекций. В частности, объявили о снятии эпидемических ограничений в ближайшее время. Украина и Румыния, имеющие одни из самых низких показателей вакцинации среди стран Европы, будут переживать волны 2022 года гораздо труднее – с высоким количеством госпитализации и смертей.
/>ВОЗ предостерегает, что говорить об эндемическом распространении коронавируса во всем мире еще рано. В то же время становится понятно, что полностью искоренить Covid-19, по крайней мере, в ближайшем будущем не получится. Таким образом, эндемическое распространение превращается из возможного сценария в стратегическую цель для стран. Особенно это касается стран с низким охватом вакцинации, к которым принадлежит и Украина.
На переход к эндемическому распространению влияют два процесса.
Первый – постепенная адаптация вируса SARS-Cov-2 к человеческой популяции. Новые мутации будут иметь лучшую способность к распространению, но, вероятно, не будут столь летальными, как оригинальный штамм и его более агрессивные варианты альфа и дельта. Этот процесс не обязательно будет линейный или быстрый, но на сегодняшний день он кажется наиболее вероятным.
Второй процесс – это выработка защиты от вируса в человеческой популяции из-за вакцинации или перенесенной болезни. Скорость и эффективность этого процесса зависят от наших усилий. Пока вирус имеет высокую летальность, следует стремиться к тому, чтобы как можно больше людей получили защиту именно из-за прививки. В приоритете должны быть особенно уязвимы для вируса группы – пожилые люди и лица с серьезными сопутствующими болезнями.
Однако в 2021 году мы поняли, что вакцинация не является самодостаточным средством для того, чтобы остановить распространение вируса. Однако она доказала высокую эффективность в снижении количества случаев с тяжелым течением и смертью. В последнюю волну, вызванную вариантом омикрон, страны с высоким охватом вакцинацией регистрировали рекордные показатели заболеваемости, но умеренные показатели тяжелого течения и смертей. Эти страны перейдут к эндемическому распространению первыми, возможно, уже в 2022 году.
В Украине, как и в других странах с низким охватом вакцинацией, основным путем получения иммунной защиты будет естественный перенос болезни. Это создает риск чрезмерной смертности среди уязвимых групп – даже при условии доминирования более «мягких» вариантов вируса.
Люди постарше и люди с сопутствующими болезнями в 2022 году будут еще более уязвимы, чем раньше. Уровень вакцинации среди них слишком низкий. Хуже того, большинство из этих людей не получили и естественного иммунитета – многие из них избегали контактов и не болели, а болевшие, к сожалению, часто умирали в результате болезни.
На графиках ниже – путь стран с разным охватом вакцинами. Например, Дания и Британия, обе со значительным охватом населения двумя и бустерными дозами, постепенно и уверенно двигаются в направлении эндемического распространения вируса. Они уже имеют гораздо меньше потерь даже при большом количестве инфекций. В частности, объявили о снятии эпидемических ограничений в ближайшее время. Украина и Румыния, имеющие одни из самых низких показателей вакцинации среди стран Европы, будут переживать волны 2022 года гораздо труднее – с высоким количеством госпитализации и смертей.
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