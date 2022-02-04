Коронавирус в 2022 году. Прогнозы Комаровского

К концу 2022 года мир должен выйти из фазы пандемии Covid-19 и перейти в фазу локальных эндемических подъемов. Такой прогноз в интервью изданию Цензор.Нет сделал известный педиатр, телеведущий и блоггер Евгений Комаровский.
Следует отметить, что эндемия – это постоянное существование на какой-либо территории определенного чаще всего инфекционного заболевания.
Врач также предположил, что в дальнейшем в мире будут доминировать наиболее заразные штаммы коронавируса, вытесняя все остальные.
Комаровский отметил, что на текущем этапе пандемии «закрытия» стран на карантин или ограничение миграции населения малоэффективны против коронавирусной болезни.
Неудивительно, что ВОЗ торжественно рекомендует всем странам прекратить все это. Прекратить ограничивать поездки, потому что это не влияет», – отметил Евгений Комаровский.
Врач также предположил, что в дальнейшем в мире будут доминировать наиболее заразные штаммы коронавируса, вытесняя все остальные.
Комаровский отметил, что на текущем этапе пандемии «закрытия» стран на карантин или ограничение миграции населения малоэффективны против коронавирусной болезни.
Неудивительно, что ВОЗ торжественно рекомендует всем странам прекратить все это. Прекратить ограничивать поездки, потому что это не влияет», – отметил Евгений Комаровский.
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