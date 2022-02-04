Коронавирус в 2022 году. Прогнозы Комаровского

13:30 04 Февраль Киев, Украина

К концу 2022 года мир должен выйти из фазы пандемии Covid-19 и перейти в фазу локальных эндемических подъемов. Такой прогноз в интервью изданию Цензор.Нет сделал известный педиатр, телеведущий и блоггер Евгений Комаровский

«Скорее всего, наша перспектива, как с корью – сегодня на Земле или там в 60-70 году на Земле не было человека, не имеющего антител к кори, например. Сейчас у всех есть антитела к кори, все в детстве его переболели. Вот так сегодня мы приходим постепенно к ситуации, когда на Земле нет людей, не имеющих антител к коронавирусу . Вакцинация очень помогла ускорить процесс скопления в популяции антител. И поэтому на сегодня мы можем констатировать, что скорее всего будет приводить к тому, что теперь мы к этому привыкли, что у нас просто будут эпизодические вспышки, когда будет приходить сильно мутировавший вирус и на этом все», – считает Евгений Комаровский.

Следует отметить, что эндемия – это постоянное существование на какой-либо территории определенного чаще всего инфекционного заболевания.



Врач также предположил, что в дальнейшем в мире будут доминировать наиболее заразные штаммы коронавируса, вытесняя все остальные.



Комаровский отметил, что на текущем этапе пандемии «закрытия» стран на карантин или ограничение миграции населения малоэффективны против коронавирусной болезни.



Неудивительно, что ВОЗ торжественно рекомендует всем странам прекратить все это. Прекратить ограничивать поездки, потому что это не влияет», – отметил Евгений Комаровский.