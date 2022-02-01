Коронавирус. Статистика заболеваемости по областям

По данным СНБО Украины, со вчерашнего дня в результате пандемии коронавируса умерли 53 жителя Украины. В общем заразились 159 702 человек.
Победили пандемию уже 70810 украинца, из которых 1267 за минувшие сутки.
Статистика больных COVID-19 в Украине по состоянию на 15 сентября:
Киев - 17714 (+285)
Львовская область - 17 243 (+186)
Харьковская область - 13 160 (+307)
Черновицкая область - 12394 (+142)
Ивано-Франковская область - 11 510 (+153)
Ровенская область - 10 635 (+80)
Одесская область - 9993 (+306)
Тернопольская область - 9624 (+390)
Закарпатская область - 8756 (+81)
Киевская область - 7079 (+118)
Волынская область - 6428 (+75)
Винницкая область - 4887 (+43)
Житомирская область - 4470 (+80)
Хмельницкая область - 4058 (+50)
Днепропетровская область - 3430 (+88)
Черниговская область - 2846 (+58)
Черкасская область - 2688 (+109)
Сумская область - 2553 (+51)
Запорожская область - 2503 (100);
Донецкая область - 2154 (+53)
Николаевская область - 2114 (+63)
Полтавская область - 1253 (+30)
Кировоградская область - 929 (20);
Херсонская область - 661 (+17)
Луганская область -620 (20).
Отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя.
Победили пандемию уже 70810 украинца, из которых 1267 за минувшие сутки.
Статистика больных COVID-19 в Украине по состоянию на 15 сентября:
Киев - 17714 (+285)
Львовская область - 17 243 (+186)
Харьковская область - 13 160 (+307)
Черновицкая область - 12394 (+142)
Ивано-Франковская область - 11 510 (+153)
Ровенская область - 10 635 (+80)
Одесская область - 9993 (+306)
Тернопольская область - 9624 (+390)
Закарпатская область - 8756 (+81)
Киевская область - 7079 (+118)
Волынская область - 6428 (+75)
Винницкая область - 4887 (+43)
Житомирская область - 4470 (+80)
Хмельницкая область - 4058 (+50)
Днепропетровская область - 3430 (+88)
Черниговская область - 2846 (+58)
Черкасская область - 2688 (+109)
Сумская область - 2553 (+51)
Запорожская область - 2503 (100);
Донецкая область - 2154 (+53)
Николаевская область - 2114 (+63)
Полтавская область - 1253 (+30)
Кировоградская область - 929 (20);
Херсонская область - 661 (+17)
Луганская область -620 (20).
Отсутствуют данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также из аннексированных АР Крым и города Севастополя.
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