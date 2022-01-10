Коронавирус в Украине: почти 8 тысяч новых случаев

09:46 27 Апрель Киев, Украина

На утро 27 апреля в Украине зафиксировано 7 915 новых случаев COVID-19 , выздоровели - 17 391 человек.



В частности, за минувшие сутки заболели 336 детей и 202 медработника.



Также за минувшие сутки:

🔸госпитализированы - 1650 человек;

🔸летальных случаев - 432;

🔸выздоровели - 17 391 человек;

🔸осуществлено тестирований за сутки - 72 239 (в том числе методом ПЦР - 35 761, методом ИФА - 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 345).

За все время пандемии в Украине:

🔹заболело - 2 038 248 человек;

🔹выздоровели - 1 596 829 человек;

🔹летальных исходов - 42 950;

🔹проведено ПЦР-тестов - 9 292 051.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.



При этом за прошедшие сутки 11 100 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.





В общем 539 126 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 26 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок: