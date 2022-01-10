Коронавирус в Украине: почти 8 тысяч новых случаев

На утро 27 апреля в Украине зафиксировано 7 915 новых случаев COVID-19, выздоровели - 17 391 человек.
В частности, за минувшие сутки заболели 336 детей и 202 медработника.
Также за минувшие сутки:
🔸госпитализированы - 1650 человек;
🔸летальных случаев - 432;
🔸выздоровели - 17 391 человек;
🔸осуществлено тестирований за сутки - 72 239 (в том числе методом ПЦР - 35 761, методом ИФА - 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 345).
За все время пандемии в Украине:
🔹заболело - 2 038 248 человек;
🔹выздоровели - 1 596 829 человек;
🔹летальных исходов - 42 950;
🔹проведено ПЦР-тестов - 9 292 051.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
При этом за прошедшие сутки 11 100 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.
🔹заболело - 2 038 248 человек;
🔹выздоровели - 1 596 829 человек;
🔹летальных исходов - 42 950;
🔹проведено ПЦР-тестов - 9 292 051.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
При этом за прошедшие сутки 11 100 человек привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.
В общем 539 126 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 26 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 569 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
Киев - 869 случаев / 1079 прививок;
Винницкая область - 134 случая / 346 прививок;
Волынская область - 239 случаев / 332 прививки;
Днепропетровская область - 444 случая / 1374 прививки;
Донецкая область - 588 случаев / 398 прививок;
Житомирская область - 75 случаев / 342 прививки;
Закарпатская область - 102 случая / 267 прививок;
Запорожская область - 552 случая / 660 прививок;
Ивано-Франковская область - 70 случаев / 172 прививки;
Киевская область - 390 случаев / 546 прививок;
Кировоградская область - 178 случаев / 183 прививки;
Луганская область - 251 случай / 108 прививок;
Львовская область - 353 случая / 670 прививок;
Николаевская область - 314 случаев / 479 прививок;
Одесская область - 580 случаев / 679 прививок;
Полтавская область - 651 случай / 507 прививок;
Ровенская область - 452 случая / 190 прививок;
Сумская область - 155 случаев / 335 прививок;
Тернопольская область - 201 случай / 383 прививки;
Харьковская область - 445 случаев / 546 прививок;
Херсонская область - 27 случаев / 110 прививок;
Хмельницкая область - 195 случаев / 507 прививок;
Черкасская область - 465 случаев / 443 прививки;
Черновицкая область - 108 случаев / 241 прививки;
Черниговская область - 77 случаев / 203 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
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