Коронавирус по областям: за последние сутки ковид обнаружили у 491 ребенка

08:59 23 ноября Киев, Украина

По официальным данным СНБО в Украине после выходных, которые по всей стране были ограничены строгими карантинными мерами, рост заболеваемости снизился. На утро 23 ноября COVID-19 подтвердили у 10 945 человек.



При этом, 22 ноября сделали 28 374 теста на COVID-19 (методом ПЦР – 25 тыс., еще 3 тыс. – ИФА-тесты).



Среди пациентов, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки – 491 ребенок и 447 медработников.

Общее число случаев достигло 635 689.



Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек (124 – за последние сутки). Выздоровели 291 060 украинцев, продолжают болеть 333 554, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения инфекции Совета национальной безопасности и обороны. С подозрением на инфекцию сейчас более 707 тыс. украинцев.



Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:



Киев – 60 218;

Винницкая область – 15 476;

Волынская область – 21 864;

Днепропетровская область – 29 654;

Донецкая область – 20 262;

Житомирская область – 26 966;

Закарпатская область – 21 538;

Запорожская область – 24 442;

Ивано-Франковская область – 32 296;

Киевская область – 31 212;

Кировоградская область – 4358;

Луганская область – 5679;

Львовская область – 41 279;

Николаевская область – 15 320;

Одесская область – 37 901;

Полтавская область – 18 557;

Ровенская область – 28 194;

Сумская область – 23 167;

Тернопольская область – 25 813;

Харьковская область – 51 637;

Херсонская область – 8704;

Хмельницкая область – 26 430;

Черкасская область – 18 292;

Черновицкая область – 31 369;

Черниговская область – 15 061.