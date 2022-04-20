Коронавирус по областям: за последние сутки ковид обнаружили у 491 ребенка

По официальным данным СНБО в Украине после выходных, которые по всей стране были ограничены строгими карантинными мерами, рост заболеваемости снизился. На утро 23 ноября COVID-19 подтвердили у 10 945 человек.
При этом, 22 ноября сделали 28 374 теста на COVID-19 (методом ПЦР – 25 тыс., еще 3 тыс. – ИФА-тесты).
Среди пациентов, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки – 491 ребенок и 447 медработников.
Общее число случаев достигло 635 689.
Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек (124 – за последние сутки). Выздоровели 291 060 украинцев, продолжают болеть 333 554, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения инфекции Совета национальной безопасности и обороны. С подозрением на инфекцию сейчас более 707 тыс. украинцев.
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
Киев – 60 218;
Винницкая область – 15 476;
Волынская область – 21 864;
Днепропетровская область – 29 654;
Донецкая область – 20 262;
Житомирская область – 26 966;
Закарпатская область – 21 538;
Запорожская область – 24 442;
Ивано-Франковская область – 32 296;
Киевская область – 31 212;
Кировоградская область – 4358;
Луганская область – 5679;
Львовская область – 41 279;
Николаевская область – 15 320;
Одесская область – 37 901;
Полтавская область – 18 557;
Ровенская область – 28 194;
Сумская область – 23 167;
Тернопольская область – 25 813;
Харьковская область – 51 637;
Херсонская область – 8704;
Хмельницкая область – 26 430;
Черкасская область – 18 292;
Черновицкая область – 31 369;
Черниговская область – 15 061.
Умерли от COVID-19 уже 11 075 человек (124 – за последние сутки). Выздоровели 291 060 украинцев, продолжают болеть 333 554, свидетельствуют данные системы мониторинга распространения инфекции Совета национальной безопасности и обороны. С подозрением на инфекцию сейчас более 707 тыс. украинцев.
Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:
Киев – 60 218;
Винницкая область – 15 476;
Волынская область – 21 864;
Днепропетровская область – 29 654;
Донецкая область – 20 262;
Житомирская область – 26 966;
Закарпатская область – 21 538;
Запорожская область – 24 442;
Ивано-Франковская область – 32 296;
Киевская область – 31 212;
Кировоградская область – 4358;
Луганская область – 5679;
Львовская область – 41 279;
Николаевская область – 15 320;
Одесская область – 37 901;
Полтавская область – 18 557;
Ровенская область – 28 194;
Сумская область – 23 167;
Тернопольская область – 25 813;
Харьковская область – 51 637;
Херсонская область – 8704;
Хмельницкая область – 26 430;
Черкасская область – 18 292;
Черновицкая область – 31 369;
Черниговская область – 15 061.
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