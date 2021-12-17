Коронавирус: первые результаты испытания американской вакцины

07:09 15 Июль Киев, Украина

Результаты первой фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разрабатываемой американской биотехнологической компанией Moderna, показали усиление иммунитета к инфекции у всех участников тестирования. Об этом сообщает профессиональное издание New England Journal of Medicine.

Согласно распространенным сведениям, в испытаниях принимали участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые были разделены на три группы по 15 человек. Испытуемым в каждой из трех групп дважды с разницей в 28 дней давали вакцину mRNA-1273 в разной дозировке — 25, 100 и 250 микрограммов соответственно.

В результате было установлено, что после первого вакцинирования во всех трех группах у участников испытаний появились антитела к коронавирусу в количестве, пропорциональном дозировке вакцины. После повторного приема их число увеличилось в несколько раз, причем наиболее сильно — в группе испытуемых, принимавших наименьшую дозу вакцины.

Ученые установили, что во время приема тестируемого прототипа вакцины примерно у половины испытуемых были выявлены побочные эффекты – усталость, озноб, головная боль, боль в мышцах, а также болезненные ощущения непосредственно в месте ввода вакцины. Наиболее часто побочные эффекты проявлялись после повторного приема.

Исследователи отмечают, что результаты первой фазы тестирования вакцины они не выявили факторов, которые привели бы к приостановке дальнейших испытаний. "Результаты исследования подтверждают необходимость дальнейшей разработки этой вакцины", — заявили эксперты.

Ранее сообщалось, Moderna задерживает на две с лишним недели начало третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса ввиду разногласий с американскими федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.