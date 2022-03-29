Коронавирус не обходит детей: за сутки заболели 28 малышей

08:57 01 июля Киев, Украина

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 51 украинец. Всего на территории Украины зафиксировано 705 новых случаев инфицирования, из них 28 детей.
 
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализировано 464 человека. С болезнью справились 1 719 человек.

За последние 24 часа вирус унес жизни 51 украинца. С начала пандемии летальных случаев - 52 391.

Также за сутки протестировано методом ПЦР – 20 913 человек, методом ИФА – 9 743 человека, экспресс-тестами – 18 382 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице страны (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 235 801 человек. Проведено ПЦР-тестов 10 861 246.
 
Фото: Коронавирус в регионах
Фото: Коронавирус в Украине