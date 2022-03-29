Коронавирус не обходит детей: за сутки заболели 28 малышей

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 51 украинец. Всего на территории Украины зафиксировано 705 новых случаев инфицирования, из них 28 детей.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализировано 464 человека. С болезнью справились 1 719 человек.
За последние 24 часа вирус унес жизни 51 украинца. С начала пандемии летальных случаев - 52 391.
Также за сутки протестировано методом ПЦР – 20 913 человек, методом ИФА – 9 743 человека, экспресс-тестами – 18 382 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице страны (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 235 801 человек. Проведено ПЦР-тестов 10 861 246.
Также за минувшие сутки госпитализировано 464 человека. С болезнью справились 1 719 человек.
За последние 24 часа вирус унес жизни 51 украинца. С начала пандемии летальных случаев - 52 391.
Также за сутки протестировано методом ПЦР – 20 913 человек, методом ИФА – 9 743 человека, экспресс-тестами – 18 382 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в столице страны (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 235 801 человек. Проведено ПЦР-тестов 10 861 246.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии