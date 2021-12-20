Коронавирус может нанести необратимый вред сердцу

В Германии выяснили, что последствия коронавирусной инфекции, похожи на последствия от сердечного приступа. Инфекция необратимо воздействует на сердце.
В ходе исследования специалисты обнаружили, что признаки поражения на сердце из 100 пациентов, излечившихся от коронавируса, были замечены у 76 из них. Стоит также отметить, что 75% участников исследования имели в крови высокий уровень белка тропонина, что как правило является показателем перенесенного сердечного приступа.
Результаты второго исследования, которое провели в Германии, показали, что Covid-19 поразил сердца больше половины пациентов, умерших от коронавируса.
Пока что ученые не могут сказать, насколько последствия коронавирусной инфекции увеличивают риск сердечного приступа, инсульта или других сердечно-сосудистых заболеваний у людей. При этом исследования помогают объяснить, почему после выздоровления пациенты долгий период времени не могут избавиться от слабости в теле.
Также авторы исследования полагают, что врачам необходимо наблюдать за состоянием пациентов с Covid-19 даже после их излечения. Эксперты считают, если результаты дальнейших исследований будут аналогичными нынешним, то существует вероятность, что пандемия коронавируса может спровоцировать волну сердечных заболеваний.
Также ученые выяснили, что коронавирусные инфекции могут приводить к неврологическим осложнениям и вызвать повреждение нервной системы и мозга человека.
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