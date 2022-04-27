Коронавирус атакует Украину: антирекорды растут день ото дня

09:29 28 ноября Киев, Украина

Беспечности многих украинцев нет оправдания. Ими не соблюдаются элементарные карантинные требования. Ношение маски, которое для китайца и японца стало привычным, для украинца – посягательство на его свободу. Свободу на смерть? Коронавирус успешно продолжает атаковать Украину. В стране три дня фиксируют рекордный прирост заболеваемости коронавирусом. Как сообщил сегодня, 28 ноября, Минздрав, за минувшие сутки выявлены 16 294 новых заболевших, что на 76 больше, чем днем ранее.

При этом за сутки выздоровели 8897 человек, за все время - 335 135.

Умерли за сутки 184 человека, а с начала пандемии - 12 093.

За прошедшие сутки госпитализировано 1639 человек.

Лаборатории провели за сутки 67348 тестирований. Методом ПЦР - 43458, методом ИФА - 23890. За все время проведено 4 463 249 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Динамика по регионам: Киев - 67278 (+1 739) Винницкая - 17051 (+628) Волынская - 23656 (+383) Днепропетровская - 36487 (+1 599) Донецкая - 22210 (+424) Житомирская - 29 098 (+617) Закарпатская - 22 974 (+226) Запорожская - 29 296 (+1 067) Ивано-Франковская - 35374 (+678) Киевская - 36214 (+979) Кировоградская - 4941 (+117) Луганская - 6185 (+124) Львовская - 45052 (+543) Николаевская - 17710 (+543) Одесская - 42851 (+1 350) Полтавская - 21490 (+789) Ровенская - 30430 (+555) Сумская - 27603 (+1 013) Тернопольская - 27425 (+375) Харьковская - 54517 (+489) Херсонская - 9845 (+212) Хмельницкая - 28917 (+567) Черкасская - 22 053 (+651) Черновицкая - 33 291 (+273) Черниговская - 17 753 (640)

Отметим, в Украине начался третий карантин выходного дня. По результатам анализа эпидситуации на следующей неделе решат, вводить ли жесткий карантин.