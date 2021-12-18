Коронавирус: 4 области могут исключить из Зеленой зоны

Сразу четыре области могут быть выведены из Зеленой зоны по коронавирусу. Этот вопрос будет рассматриваться в ближайшую пятницу.
А уже с понедельника карантин могут усилить в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях. Сейчас они находятся в зеленой зоне.
Об этом сообщил Тимофей Милованов в Facebook, директор Киевской школы экономики, которая помогает Минздраву с аналитикой по COVID-19.
По его словам, в этих областях пять дней подряд растет число больных коронавирусом.
Он напомнил, что по решению национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, административно-территориальные единицы (районы) в этих областях могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от их состояния распространения COVID-19 - от зеленого (низкий ) до красного (высокий уровень эпидемической опасности).
"Комиссия будет собираться в эту пятницу, а ее решение начнет действовать с понедельника", - добавил экс-министр.
Ранее сообщалось, что в виду ситуации с коронавирусом в Украине последние дни, по состоянию на среду, 5 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы 11 областей и Киев.
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