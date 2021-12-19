Корона в мире: Украина занимает 10 место в Европе по суточному количеству летальных случаев

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, за прошедшие сутки на планете зафиксировано 632 509 новых случаев заражения COVID-19. Летальных случаев - 8 010.
Всего в мире зафиксировано 136 641 901 случай инфицирования.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 949 409 человек, из них 8 010 за минувшие сутки.
Всего в мире зафиксировано 136 641 901 случай инфицирования.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 949 409 человек, из них 8 010 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 109,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 10-ю и 4-ю позицию соответственно.
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