Кому запрещено лечить COVID-19 амбулаторно

17:28 07 Октябрь Киев, Украина

Людям входящим в группу риска нельзя лечить коронавирусную инфекцию COVID-19 дома, таким больным подходит исключительно больничное лечение.



Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины в среду, 7 октября.



Лечить коронавирус в стационаре рекомендуют пациентам из групп риска, у которых:

тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;

почечная недостаточность;

иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты);

тяжелые аллергические заболевания или состояния;

аутоиммунные заболевания.

Также проходить лечение в больницах рекомендовано средне-тяжелым и тяжелым больным, у которых есть следующие симптомы:

удушье;

затрудненное дыхание;

кровохарканье;

желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);

изменение психического состояния (спутанность сознания, заторможенность) и др.

В НСЗУ добавили, что пациенты, у которых температура тела выше 38 градусов, также должны получать медпомощь в стационаре.