Кому запрещено лечить COVID-19 амбулаторно

17:28 07 Октябрь Киев, Украина

Людям входящим в группу риска нельзя лечить коронавирусную инфекцию COVID-19 дома, таким больным подходит исключительно больничное лечение.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины в среду, 7 октября.

Лечить коронавирус в стационаре рекомендуют пациентам из групп риска, у которых:
  • тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;
  • почечная недостаточность;
  • иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты);
  • тяжелые аллергические заболевания или состояния;
  • аутоиммунные заболевания.
Также проходить лечение в больницах рекомендовано средне-тяжелым и тяжелым больным, у которых есть следующие симптомы:
  • удушье;
  • затрудненное дыхание;
  • кровохарканье;
  • желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);
  • изменение психического состояния (спутанность сознания, заторможенность) и др.
В НСЗУ добавили, что пациенты, у которых температура тела выше 38 градусов, также должны получать медпомощь в стационаре.
«Решение о месте лечения принимает не пациент, а семейный врач. Или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния», - напомнили в ведомстве.