Кому запрещено лечить COVID-19 амбулаторно

Людям входящим в группу риска нельзя лечить коронавирусную инфекцию COVID-19 дома, таким больным подходит исключительно больничное лечение.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины в среду, 7 октября.
Лечить коронавирус в стационаре рекомендуют пациентам из групп риска, у которых:
- тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;
- почечная недостаточность;
- иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты);
- тяжелые аллергические заболевания или состояния;
- аутоиммунные заболевания.
Также проходить лечение в больницах рекомендовано средне-тяжелым и тяжелым больным, у которых есть следующие симптомы:
- удушье;
- затрудненное дыхание;
- кровохарканье;
- желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);
- изменение психического состояния (спутанность сознания, заторможенность) и др.
В НСЗУ добавили, что пациенты, у которых температура тела выше 38 градусов, также должны получать медпомощь в стационаре.
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