Компания Moderna изменила название своей COVID-вакцины

11:28 24 июня Киев, Украина

Вакцина компании Moderna указана на сайте Евроагентства лекарственных средств (EMA) с названием Spikevax, отмечается, что ранее она называлась COVID-19 Vaccine Moderna.

Об этом сообщает ЕМА.



Компания пока не сообщала о причинах смены названия препарата.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств одобрили для экстренного использования вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna. Заявленная эффективность препарата - 94,1%.



Spikevax содержит молекулу, которая называется матричной РНК (мРНК) и передает инструкцию по получению белка из SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Spikevax не содержит самого вируса и не может вызвать COVID-19.