Компания Moderna изменила название своей COVID-вакцины

Вакцина компании Moderna указана на сайте Евроагентства лекарственных средств (EMA) с названием Spikevax, отмечается, что ранее она называлась COVID-19 Vaccine Moderna.
Об этом сообщает ЕМА.
Компания пока не сообщала о причинах смены названия препарата.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств одобрили для экстренного использования вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna. Заявленная эффективность препарата - 94,1%.
Spikevax содержит молекулу, которая называется матричной РНК (мРНК) и передает инструкцию по получению белка из SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Spikevax не содержит самого вируса и не может вызвать COVID-19.
Компания пока не сообщала о причинах смены названия препарата.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств одобрили для экстренного использования вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna. Заявленная эффективность препарата - 94,1%.
Spikevax содержит молекулу, которая называется матричной РНК (мРНК) и передает инструкцию по получению белка из SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. Spikevax не содержит самого вируса и не может вызвать COVID-19.
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