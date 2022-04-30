Комиссаренко: к концу 2021 года все желающие украинцы будут вакцинированы

15:25 01 декабря Киев, Украина

Вакцинация населения в Украине добровольная, поэтому необходимо исчерпывающе информировать людей о всех рисках и преимуществах данной процедуры.



Об этом сказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при



Об этом сказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО , академик НАНУ Сергей Комиссаренко

"До конца будущего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины — тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины эффективны и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми. К сожалению, у нас еще есть люди, которые охвачены антивакцинною пропагандой и не хотят вакцинироваться", - сказал он.

Комиссаренко отметил, что нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось. Он также рассказал, какая вакцина от коронавируса больше подходит Украине.