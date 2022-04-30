Комиссаренко: к концу 2021 года все желающие украинцы будут вакцинированы

Вакцинация населения в Украине добровольная, поэтому необходимо исчерпывающе информировать людей о всех рисках и преимуществах данной процедуры.
Об этом сказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО
, академик НАНУ Сергей Комиссаренко
.
"До конца будущего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины — тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины эффективны и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми. К сожалению, у нас еще есть люди, которые охвачены антивакцинною пропагандой и не хотят вакцинироваться", - сказал он.
Комиссаренко отметил, что нужно, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось. Он также рассказал, какая вакцина от коронавируса больше подходит Украине.
"Я знаю, что некоторые частные фармацевтические компании ведут переговоры, в частности, с Китаем, о закупке китайской вакцины "Синувак". Насколько она эффективна — китайцы говорят, что эффективная, но ее клинические испытания еще не завершены. Что касается западных вакцин, мне больше нравится Moderna, по сравнению с другими вакцинами, например, с Pfizer — они практически одинаковые, но Pfizer требует, чтобы хранения вакцины происходило при очень низких температурах, -80 ...- 70 градусов. В Украине пока нет массовой инфраструктуры для поддержки такой температуры при хранении. Moderna позволяет хранения при -20 градусов, а у нас даже торговые сети имеют такие возможности", — сказал академик НАНУ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии