Комаровский отвечает на вопросы о новом штамме Омикрон. Видео

07:42 02 Декабрь Киев, Украина

Гуру молодых мам Евгений Комаровский высказал свое мнение о новом штамме коронавируса Омикроне, подчеркнув, что вирус, как ни странно, представляет опасность для людей с сильным иммунитетом



Медик напомнил, что именно в ЮАР находится очень большое количество ВИЧ-инфицированных. А для вируса ослабленная иммунная система – это идеальная среда для мутации.



«Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не нужно мутировать вируса, он просто вызывает болезнь. Если антител много, и они нейтрализуют, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых мало антител и они нечетко совпадают», – объяснил ситуацию врач.



Комаровский рассказал, почему так важно учитывать особенности нового штамма. Оказывается, вирус особенно опасен для людей с хорошим иммунитетом.



«Как это ни парадоксально, вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом. Потому что процесс становится аутоиммунным, и человек гибнет от этого самого цитокинового шторма. Люди с иммунодефицитами болеют, но не тяжело, но не могут избавиться от вируса месяцами», – сообщил заслуженный врач.



По словам медика, сейчас еще невозможно сказать, опаснее ли Омикрон, например, Дельты. Но его отличает один симптом – это ужасающая слабость. Доктор отметил, что через 10 дней медикам удастся ответить на большинство вопросов о новом штамме Covid.



«Сейчас нет ответа на вопрос – это вообще опаснее или нет? Теоретически это должно человечеству не повезти, чтобы одновременно возник вирус, который будет и размножаться лучше «Дельты», и труднее переноситься», – резюмировал Комаровский.