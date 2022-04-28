Комаровский о важности ношения маски

Особенность течения коронавирусной болезни заставила пересмотреть отношение к маске, как к средству защиты, не только доктора Евгения Комаровского, но и Всемирную организацию здравоохранения.
Об этом рассказывает Евгений Комаровский.
Относительно коронавируса со временем выяснилась его удивительная особенность — человек, больной ковид-19, очень заразен до появления каких-либо симптомов. То есть вирус наиболее активно размножается три дня — два дня до симптомов и еще день с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется — себе и всем остальным — абсолютно здоровым, может активно распространять вирус.
Каждый из нас может быть потенциально заразен
Именно поэтому, с учетом этой особенности коронавируса, Всемирная организация здравоохранения принципиально изменила свое отношение к маскам. Если невозможно поддержание социальной дистанции в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразен. Поэтому — будь вы в помещении или на улице — если расстояние между людьми меньше полутора метров, то маски обязательны для всех. Понятно, что если мама с ребенком выходят погулять и поиграть в песочнице, и там никого вокруг нет, то им не надо маски надевать, потому что они и так в тесном контакте друг с другом круглосуточно.
Но маски нужно носить правильно — любая маска должна закрывать нос. Одновременно нужно понимать, что маска — любая, хоть марлевая, хоть тканевая — не защищает вас от заражения, маска не дает вам заражать других, останавливая капли и мокроту. Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угодно.
Относительно коронавируса со временем выяснилась его удивительная особенность — человек, больной ковид-19, очень заразен до появления каких-либо симптомов. То есть вирус наиболее активно размножается три дня — два дня до симптомов и еще день с появления первых признаков болезни. Фактически человек, который кажется — себе и всем остальным — абсолютно здоровым, может активно распространять вирус.
Каждый из нас может быть потенциально заразен
Именно поэтому, с учетом этой особенности коронавируса, Всемирная организация здравоохранения принципиально изменила свое отношение к маскам. Если невозможно поддержание социальной дистанции в 2 метра между людьми, то маски должны носить все, потому что каждый из нас может быть потенциально заразен. Поэтому — будь вы в помещении или на улице — если расстояние между людьми меньше полутора метров, то маски обязательны для всех. Понятно, что если мама с ребенком выходят погулять и поиграть в песочнице, и там никого вокруг нет, то им не надо маски надевать, потому что они и так в тесном контакте друг с другом круглосуточно.
Но маски нужно носить правильно — любая маска должна закрывать нос. Одновременно нужно понимать, что маска — любая, хоть марлевая, хоть тканевая — не защищает вас от заражения, маска не дает вам заражать других, останавливая капли и мокроту. Не дает заболеть вам респиратор, как минимум fpp2, но если люди в публичных местах пользуются респираторами, то это должны быть респираторы без клапана. Потому что клапан облегчает выдох и позволяет вам с легкостью заражать кого угодно.
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