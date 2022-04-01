Комаровский о том, как уберечь себя от штамма дельта

Известный детский педиатр Евгений Комаровский рассказал как уберечься от штамма дельта. По его мнению, самое главное - это воздержаться от путешествий в страны, где распространен штамм дельта, общаться на свежем воздухе, избегать замкнутых пространств, носить маски и самое главное - вакцинироваться.
Дельта — это мутировавший штамм исходного коронавируса, отличающийся очень высокой заразностью. По разным источникам, его заразность от 5 до 15 раз выше. Это говорит о том, что для возникновения болезни нужна меньшая инфицирующая доза. Условно говоря, чтобы заразиться уханьским штаммом, нужно было вдохнуть 1000 вирусных частиц, то для варианта Дельта и 100 хватит.
Что отличает штамм Дельта, кроме заразности?
Отличаются симптомы. Есть тенденция к тому, что именно при штамме Дельта чаще возникает головная боль, выраженная боль в горле, выраженный насморк и чаще возникают проблемы с ЖКТ (боли в животе и иногда диарея).
По поводу тяжести заболевания данные противоречивы. Есть информация о том, что вероятность попасть в реанимацию примерно в два раза выше, чем для «стандартного» коронавируса.
О чем следует знать нам?
1. На сегодня основные вакцины, по крайней мере, МРНК-вакцины (AstraZeneca, Johnson & Johnson), защищают от тяжелой формы болезни, вызванной штаммом Дельта.
2. Помнить о мерах защиты. А можем мы защищаться двумя способами:
Во-первых, маски, особенно там, где замкнутое помещение и куча людей;
В-вторых, вентиляция. Общаться исключительно на свежем воздухе, это очень важно при угрозе штамма Дельта.
Поэтому, если хотите себя уберечь, не надо путешествовать туда, где распространен штамм Дельта. Обязательно вакцинируйтесь, общайтесь максимально на свежем воздухе.
Если вы живете в стране, где этого штамма нет или его мало (например, в Украине), то вы должны понимать: в условиях современного мира — путешествий и открытых границ — это временное явление. Скоро будет.
Дельта — это мутировавший штамм исходного коронавируса, отличающийся очень высокой заразностью. По разным источникам, его заразность от 5 до 15 раз выше. Это говорит о том, что для возникновения болезни нужна меньшая инфицирующая доза. Условно говоря, чтобы заразиться уханьским штаммом, нужно было вдохнуть 1000 вирусных частиц, то для варианта Дельта и 100 хватит.
Что отличает штамм Дельта, кроме заразности?
Отличаются симптомы. Есть тенденция к тому, что именно при штамме Дельта чаще возникает головная боль, выраженная боль в горле, выраженный насморк и чаще возникают проблемы с ЖКТ (боли в животе и иногда диарея).
По поводу тяжести заболевания данные противоречивы. Есть информация о том, что вероятность попасть в реанимацию примерно в два раза выше, чем для «стандартного» коронавируса.
О чем следует знать нам?
1. На сегодня основные вакцины, по крайней мере, МРНК-вакцины (AstraZeneca, Johnson & Johnson), защищают от тяжелой формы болезни, вызванной штаммом Дельта.
2. Помнить о мерах защиты. А можем мы защищаться двумя способами:
Во-первых, маски, особенно там, где замкнутое помещение и куча людей;
В-вторых, вентиляция. Общаться исключительно на свежем воздухе, это очень важно при угрозе штамма Дельта.
Поэтому, если хотите себя уберечь, не надо путешествовать туда, где распространен штамм Дельта. Обязательно вакцинируйтесь, общайтесь максимально на свежем воздухе.
Если вы живете в стране, где этого штамма нет или его мало (например, в Украине), то вы должны понимать: в условиях современного мира — путешествий и открытых границ — это временное явление. Скоро будет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии