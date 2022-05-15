Коллективный иммунитет к COVID - это миф: в Оксфордском университете объяснили почему

10:23 11 августа Киев, Украина

Ввиду того что COVID-вакцина неспособна полностью остановить вирус, а лишь "затормозить" инфицирование, достичь коллективного иммунитета не представляется возможным.

Об этом заявил директор Oxford Vaccine Group, профессор Эндрю Поллард, сообщает Evening Standart.

«Я думаю, что с этим вариантом «Дельта» мы находимся в ситуации, когда коллективный иммунитет невозможен, так как он [коронавирус] все еще заражает вакцинированных людей», — сказал он.

По мнению профессора, кампания вакцинации от коронавируса не должна строиться вокруг "мифической" идеи достижения коллективного иммунитета.

«Мы точно знаем, что этот вариант «Дельта» по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы, и это действительно означает, что каждый, кто все еще не вакцинировался, в любой момент может заразиться вирусом», — добавил Поллард.

Кроме этого, ученый считает, что может появиться такой штамм коронавируса, который, вероятно, лучше будет передаваться именно среди вакцинированных людей.