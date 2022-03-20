Коллективная вакцинация дала хороший показатель: алгоритм записи

16:02 24 июня Киев, Украина

Коллективная вакцинация персонала компаний дала неожиданно хороший показатель: за два неполных днях медики привили почти 6 000 человек.
 
Об этом сообщили в Минздраве.
 
На сегодняшний день на вакцинацию записаны 255705 человек из 1690 компаний.

Прививки делают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Минздрава.

В Минздраве объявили о возможности массовой COVID-вакцинации сотрудников в апреле текущего года. Воспользоваться возможностью могут как государственные, так и частные компании.

Для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна выполнить ряд условий:
  • оставить заявку через контакт-центр;
  • определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
  • составить поименные списки желающих вакцинироваться;
  • обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям МОЗ;
  • обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзер в месте вакцинации.
В последний месяц в Украине существенно ускорились темпы вакцинации всех групп населения. В стране сделали уже более 2 млн прививок, более 400 тысяч людей полностью вакцинированы.