Коллективная вакцинация дала хороший показатель: алгоритм записи

Коллективная вакцинация персонала компаний дала неожиданно хороший показатель: за два неполных днях медики привили почти 6 000 человек.
Об этом сообщили в Минздраве.
На сегодняшний день на вакцинацию записаны 255705 человек из 1690 компаний.
Прививки делают вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Минздрава.
В Минздраве объявили о возможности массовой COVID-вакцинации сотрудников в апреле текущего года. Воспользоваться возможностью могут как государственные, так и частные компании.
Для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна выполнить ряд условий:
- оставить заявку через контакт-центр;
- определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
- составить поименные списки желающих вакцинироваться;
- обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям МОЗ;
- обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзер в месте вакцинации.
В последний месяц в Украине существенно ускорились темпы вакцинации всех групп населения. В стране сделали уже более 2 млн прививок, более 400 тысяч людей полностью вакцинированы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии