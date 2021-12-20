Количество заболевших коронавирусом в Украине растет

13:09 08 Июль Киев, Украина

 

За сутки в Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавирусной болезни, 23 человека умерло, 926 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные ЦОЗ по состоянию на утро среды, 8 июля.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 50 414 человек, из них 23 119 выздоровели, летальных исходов — 1306.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

  • Винницкая область — 2002 случая;
  • Волынская область — 2825 случаев;
  • Днепропетровская область — 1120 случаев;
  • Донецкая область — 713 случаев;
  • Житомирская область — 1484 случая;
  • Закарпатская область — 3533 случая;
  • Запорожская область — 599 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2797 случаев;
  • Кировоградская область — 664 случая;
  • г.Киев — 5 779 случаев;
  • Киевская область — 2853 случая;
  • Львовская область — 6562 случая;
  • Луганская область — 87 случаев;
  • Николаевская область — 463 случая;
  • Одесская область — 1984 случая;
  • Полтавская область — 326 случаев;
  • Ровненская область — 4304 случая;
  • Сумская область — 323 случая;
  • Тернопольская область — 2142 случая;
  • Харьковская область — 2466 случаев;
  • Херсонская область — 201 случай;
  • Хмельницкая область — 863 случая;
  • Черновицкая область — 5051 случай;
  • Черкасская область — 695 случаев;
  • Черниговская область — 578 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.