Количество заболевших коронавирусом в Украине растет

13:09 08 Июль Киев, Украина

За сутки в Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавирусной болезни, 23 человека умерло, 926 выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные ЦОЗ по состоянию на утро среды, 8 июля.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 50 414 человек, из них 23 119 выздоровели, летальных исходов — 1306.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 2002 случая;

Волынская область — 2825 случаев;

Днепропетровская область — 1120 случаев;

Донецкая область — 713 случаев;

Житомирская область — 1484 случая;

Закарпатская область — 3533 случая;

Запорожская область — 599 случаев;

Ивано-Франковская область — 2797 случаев;

Кировоградская область — 664 случая;

г.Киев — 5 779 случаев;

Киевская область — 2853 случая;

Львовская область — 6562 случая;

Луганская область — 87 случаев;

Николаевская область — 463 случая;

Одесская область — 1984 случая;

Полтавская область — 326 случаев;

Ровненская область — 4304 случая;

Сумская область — 323 случая;

Тернопольская область — 2142 случая;

Харьковская область — 2466 случаев;

Херсонская область — 201 случай;

Хмельницкая область — 863 случая;

Черновицкая область — 5051 случай;

Черкасская область — 695 случаев;

Черниговская область — 578 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.