Количество заболевших коронавирусом в Украине растет

За сутки в Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавирусной болезни, 23 человека умерло, 926 выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные ЦОЗ по состоянию на утро среды, 8 июля.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 50 414 человек, из них 23 119 выздоровели, летальных исходов — 1306.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
- Винницкая область — 2002 случая;
- Волынская область — 2825 случаев;
- Днепропетровская область — 1120 случаев;
- Донецкая область — 713 случаев;
- Житомирская область — 1484 случая;
- Закарпатская область — 3533 случая;
- Запорожская область — 599 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2797 случаев;
- Кировоградская область — 664 случая;
- г.Киев — 5 779 случаев;
- Киевская область — 2853 случая;
- Львовская область — 6562 случая;
- Луганская область — 87 случаев;
- Николаевская область — 463 случая;
- Одесская область — 1984 случая;
- Полтавская область — 326 случаев;
- Ровненская область — 4304 случая;
- Сумская область — 323 случая;
- Тернопольская область — 2142 случая;
- Харьковская область — 2466 случаев;
- Херсонская область — 201 случай;
- Хмельницкая область — 863 случая;
- Черновицкая область — 5051 случай;
- Черкасская область — 695 случаев;
- Черниговская область — 578 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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