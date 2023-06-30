Количество заболевших коронавирусом в Украине на 1 июня

По состоянию на утро 1 июня в Украине за последние сутки зафиксировано 340 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего подтвержденных случаев - 24 012. Выздоровело - 9 690. Умерло - 718 человек.

Всего в Украине 363 187 образцов исследовано методом ПЦР и 10944 образцов - методом ИФА.

В общем заболели 1725 детей и 4621 медик. На амбулаторном лечении 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3757 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7362 человек, из них 282 ребенка и 864 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.



Выздоровели, 2354 медработника и 663 ребенка. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.



В таких регионах подтверждено COVID-19:



Винницкая обл. - 1005 (587 выздоровели);

Волынская обл. - 932 (259 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели);

Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели);

Житомирская обл. - 742 (416 выздоровели);

Закарпатская обл. - 1206 (405 выздоровели);

Запорожская обл. - 447 (252 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 1420 (818 выздоровели);

г.Киев - 3043 (654 выздоровели);

Киевская обл. - 1600 (398 выздоровели);

Кировоградская обл. - 514 (400 выздоровели);

Луганская обл. - 47 (40 выздоровели);

Львовская обл. - 1700 (420 выздоровели);

Николаевская обл. - 294 (154 выздоровели);

Одесская обл. - 896 (225 выздоровели);

Полтавская обл. - 270 (249 выздоровели);

Ровненская обл. - 1770 (887 выздоровели);

Сумская обл. - 170 (141 выздоровел);

Тернопольская обл. - 1176 (912 выздоровели);

Харьковская обл. - 1083 (408 выздоровели);

Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел);

Хмельницкая обл. - 454 (234 выздоровели);

Черкасская обл. - 406 (308 выздоровели);

Черновицкая обл. - 3377 (945 выздоровели);

Черниговская обл. - 177 (63 выздоровели).