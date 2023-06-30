Количество заболевших коронавирусом в Украине на 1 июня

По состоянию на утро 1 июня в Украине за последние сутки зафиксировано 340 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего подтвержденных случаев - 24 012. Выздоровело - 9 690. Умерло - 718 человек.
Всего в Украине 363 187 образцов исследовано методом ПЦР и 10944 образцов - методом ИФА.
В общем заболели 1725 детей и 4621 медик. На амбулаторном лечении 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3757 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7362 человек, из них 282 ребенка и 864 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.
Выздоровели, 2354 медработника и 663 ребенка. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В таких регионах подтверждено COVID-19:
Винницкая обл. - 1005 (587 выздоровели);
Волынская обл. - 932 (259 выздоровели);
Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели);
Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели);
Житомирская обл. - 742 (416 выздоровели);
Закарпатская обл. - 1206 (405 выздоровели);
Запорожская обл. - 447 (252 выздоровели);
Ивано-Франковская обл. - 1420 (818 выздоровели);
г.Киев - 3043 (654 выздоровели);
Киевская обл. - 1600 (398 выздоровели);
Кировоградская обл. - 514 (400 выздоровели);
Луганская обл. - 47 (40 выздоровели);
Львовская обл. - 1700 (420 выздоровели);
Николаевская обл. - 294 (154 выздоровели);
Одесская обл. - 896 (225 выздоровели);
Полтавская обл. - 270 (249 выздоровели);
Ровненская обл. - 1770 (887 выздоровели);
Сумская обл. - 170 (141 выздоровел);
Тернопольская обл. - 1176 (912 выздоровели);
Харьковская обл. - 1083 (408 выздоровели);
Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел);
Хмельницкая обл. - 454 (234 выздоровели);
Черкасская обл. - 406 (308 выздоровели);
Черновицкая обл. - 3377 (945 выздоровели);
Черниговская обл. - 177 (63 выздоровели).
Выздоровели, 2354 медработника и 663 ребенка. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В таких регионах подтверждено COVID-19:
Винницкая обл. - 1005 (587 выздоровели);
Волынская обл. - 932 (259 выздоровели);
Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели);
Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели);
Житомирская обл. - 742 (416 выздоровели);
Закарпатская обл. - 1206 (405 выздоровели);
Запорожская обл. - 447 (252 выздоровели);
Ивано-Франковская обл. - 1420 (818 выздоровели);
г.Киев - 3043 (654 выздоровели);
Киевская обл. - 1600 (398 выздоровели);
Кировоградская обл. - 514 (400 выздоровели);
Луганская обл. - 47 (40 выздоровели);
Львовская обл. - 1700 (420 выздоровели);
Николаевская обл. - 294 (154 выздоровели);
Одесская обл. - 896 (225 выздоровели);
Полтавская обл. - 270 (249 выздоровели);
Ровненская обл. - 1770 (887 выздоровели);
Сумская обл. - 170 (141 выздоровел);
Тернопольская обл. - 1176 (912 выздоровели);
Харьковская обл. - 1083 (408 выздоровели);
Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел);
Хмельницкая обл. - 454 (234 выздоровели);
Черкасская обл. - 406 (308 выздоровели);
Черновицкая обл. - 3377 (945 выздоровели);
Черниговская обл. - 177 (63 выздоровели).
На утро понедельника, 1 июня, в мире 6 млн 165 тыс. 181 человек инфицированы COVID-19. Общее количество умерших от инфекции 371 995 человек. Выздоровели 2,6 млн.
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