Количество заболевших COVID в Украине на 19 ноября

Также за минувшие сутки:

🔴госпитализированы - 1531 человек;

🔴летальных случаев - 257 - рекордное число;

🔴выздоровели - 7400 человек;

🔴осуществлено тестирований за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817).