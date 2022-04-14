Количество заболевших COVID в Украине на 19 ноября

За сутки в Украине установлен антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной болезни - 13 357 и по количеству летальных случаев - 257 человек.
Также за минувшие сутки:
🔴госпитализированы - 1531 человек;
🔴летальных случаев - 257 - рекордное число;
🔴выздоровели - 7400 человек;
🔴осуществлено тестирований за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817).
🔴летальных случаев - 257 - рекордное число;
🔴выздоровели - 7400 человек;
🔴осуществлено тестирований за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40 585, методом ИФА - 24 817).
За все время пандемии в Украине:
🔵заболело - 583 510 человек;
🔵выздоровели - 266 479 человек;
🔵летальных исходов - 10 369;
🔵проведено ПЦР-тестов - 4062868.
🔵выздоровели - 266 479 человек;
🔵летальных исходов - 10 369;
🔵проведено ПЦР-тестов - 4062868.
Количество заболеваний в регионах:
📍город Киев - 55203 случаи;
📍Винницкая область - 14 532 случая;
📍Волынская область - 20 150 случаев;
📍Днепропетровская область - 25 028 случаев;
📍Донецкая область - 18 790 случаев;
📍Житомирская область - 24 542 случая;
📍Закарпатская область - 20 463 случая;
📍Запорожская область - 21 481 случай;
📍Ивано-Франковская область - 30 091 случай;
📍Киевская область - 27 347 случаев;
📍Кировоградская область - 3931 случай;
📍Луганская область - 5385 случаев;
📍Львовская область - 39 229 случаев;
📍Николаевская область - 13 769 случаев;
📍Одесская область - 35 440 случаев;
📍Полтавская область - 16 935 случаев;
📍Ровенская область - 26 442 случая;
📍Сумская область - 20 124 случая;
📍Тернопольская область - 24 552 случая;
📍Харьковская область - 49 618 случаев;
📍Херсонская область - 7946 случаев;
📍Хмельницкая область - 24 485 случаев;
📍Черкасская область - 15 759 случаев;
📍Черновицкая область - 29 612 случаев;
📍Черниговская область - 12 656 случаев.
📍Винницкая область - 14 532 случая;
📍Волынская область - 20 150 случаев;
📍Днепропетровская область - 25 028 случаев;
📍Донецкая область - 18 790 случаев;
📍Житомирская область - 24 542 случая;
📍Закарпатская область - 20 463 случая;
📍Запорожская область - 21 481 случай;
📍Ивано-Франковская область - 30 091 случай;
📍Киевская область - 27 347 случаев;
📍Кировоградская область - 3931 случай;
📍Луганская область - 5385 случаев;
📍Львовская область - 39 229 случаев;
📍Николаевская область - 13 769 случаев;
📍Одесская область - 35 440 случаев;
📍Полтавская область - 16 935 случаев;
📍Ровенская область - 26 442 случая;
📍Сумская область - 20 124 случая;
📍Тернопольская область - 24 552 случая;
📍Харьковская область - 49 618 случаев;
📍Херсонская область - 7946 случаев;
📍Хмельницкая область - 24 485 случаев;
📍Черкасская область - 15 759 случаев;
📍Черновицкая область - 29 612 случаев;
📍Черниговская область - 12 656 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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