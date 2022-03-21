Количество COVID-больных растет второй день: за сутки выявили 937 новых случаев

09:22 24 июня Киев, Украина

По данным Минздрава, на утро 24 июня в Украине зарегистрировано 937 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 559 человек.

Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 559 человек;
🔹летальных исходов - 58;
🔹выздоровели - 2471 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 22 496 человек, методом ИФА - 11 418 человек, экспресс-тестами - 20 429 человек.
 
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 231 914 человек;
🔸выздоровели - 2 157 732 лица;
🔸летальных исходов - 52 181;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 739 672.
 
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
  • Киев - 223
  • Винницкая область - 16
  • Волынская область - 24
  • Днепропетровская область - 59
  • Донецкая область - 51
  • Житомирская область - 17
  • Закарпатская область - 8
  • Запорожская область - 42
  • Ивано-Франковская область - 14
  • Киевская область - 51
  • Кировоградская область - 15
  • Луганская область - 18
  • Львовская область - 48
  • Николаевская область - 35
  • Одесская область - 30
  • Полтавская область - 18
  • Ровенская область - 26
  • Сумская область - 24
  • Тернопольская область - 6
  • Харьковская область - 57
  • Херсонская область - 30
  • Хмельницкая область - 49
  • Черкасская область - 33
  • Черновицкая область - 11
  • Черниговская область - 32.