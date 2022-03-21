Количество COVID-больных растет второй день: за сутки выявили 937 новых случаев

09:22 24 июня Киев, Украина

По данным Минздрава , на утро 24 июня в Украине зарегистрировано 937 новых случаев COVID-19 , госпитализировано - 559 человек.



Также за минувшие сутки:

🔹госпитализировано - 559 человек;

🔹летальных исходов - 58;

🔹выздоровели - 2471 человек;

🔹протестировано: методом ПЦР - 22 496 человек, методом ИФА - 11 418 человек, экспресс-тестами - 20 429 человек.

За все время пандемии в Украине:

🔸заболело - 2 231 914 человек;

🔸выздоровели - 2 157 732 лица;

🔸летальных исходов - 52 181;

🔸проведено ПЦР-тестов - 10 739 672.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины: