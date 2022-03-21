Количество COVID-больных растет второй день: за сутки выявили 937 новых случаев

По данным Минздрава, на утро 24 июня в Украине зарегистрировано 937 новых случаев COVID-19, госпитализировано - 559 человек.
Также за минувшие сутки:
🔹госпитализировано - 559 человек;
🔹летальных исходов - 58;
🔹выздоровели - 2471 человек;
🔹протестировано: методом ПЦР - 22 496 человек, методом ИФА - 11 418 человек, экспресс-тестами - 20 429 человек.
За все время пандемии в Украине:
🔸заболело - 2 231 914 человек;
🔸выздоровели - 2 157 732 лица;
🔸летальных исходов - 52 181;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 739 672.
🔸заболело - 2 231 914 человек;
🔸выздоровели - 2 157 732 лица;
🔸летальных исходов - 52 181;
🔸проведено ПЦР-тестов - 10 739 672.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев - 223
- Винницкая область - 16
- Волынская область - 24
- Днепропетровская область - 59
- Донецкая область - 51
- Житомирская область - 17
- Закарпатская область - 8
- Запорожская область - 42
- Ивано-Франковская область - 14
- Киевская область - 51
- Кировоградская область - 15
- Луганская область - 18
- Львовская область - 48
- Николаевская область - 35
- Одесская область - 30
- Полтавская область - 18
- Ровенская область - 26
- Сумская область - 24
- Тернопольская область - 6
- Харьковская область - 57
- Херсонская область - 30
- Хмельницкая область - 49
- Черкасская область - 33
- Черновицкая область - 11
- Черниговская область - 32.
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