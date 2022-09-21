Количество больных COVID-19 выросло на 50% за неделю

За прошедшую неделю в Украине зафиксировали около 37 000 новых случаев COVID-19, сообщил во время брифинга главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Также, по его словам, за последнюю неделю на 48% выросло количество тестирований на COVID-19. За прошедшую неделю их сделали 139 тысяч раз. А динамику роста заболеваний фиксируют с начала июля.
В более чем 7 раз выросла заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю в Киеве.
Также Минздрав изменил правила вакцинации от COVID-19, в частности позволили второй бустер для всех и Pfizer для детей от 5 лет.
В более чем 7 раз выросла заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю в Киеве.
Также Минздрав изменил правила вакцинации от COVID-19, в частности позволили второй бустер для всех и Pfizer для детей от 5 лет.
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