Количество больных COVID-19 выросло на 50% за неделю

18:45 19 сентября Киев, Украина

За прошедшую неделю в Украине зафиксировали около 37 000 новых случаев COVID-19, сообщил во время брифинга главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"Заболеваемость COVID-19 ожидаемо растет и за прошедшую неделю было выявлено почти 37 тысяч случаев заболевания, это на 50% больше, чем мы регистрировали неделей ранее, тогда было 24 тысячи случаев", - сказал Кузин.
Также, по его словам, за последнюю неделю на 48% выросло количество тестирований на COVID-19. За прошедшую неделю их сделали 139 тысяч раз. А динамику роста заболеваний фиксируют с начала июля.

В более чем 7 раз выросла заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю в Киеве.

Также Минздрав изменил правила вакцинации от COVID-19, в частности позволили второй бустер для всех и Pfizer для детей от 5 лет.