Количество больных COVID-19 выросло на 50% за неделю

"Заболеваемость COVID-19 ожидаемо растет и за прошедшую неделю было выявлено почти 37 тысяч случаев заболевания, это на 50% больше, чем мы регистрировали неделей ранее, тогда было 24 тысячи случаев", - сказал Кузин.