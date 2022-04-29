Когда в Украине появятся QR-коды вакцинации

Практика других стран в отношении QR-кодов о вакцинации показала все плюсы и минусы данного нововведения. И Украина обязательно учтет их и использует в своей практике.
Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин.
"Мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещению публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском", - говорит санврач.
Он отметил, что пока внутренние сертификаты только тестируются и не известно, "как это будет работать на том или ином уровне эпидбезопасности". "Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест", - пояснил Кузин.
Он признал, что в этом вопросе надо будет "сохранить баланс между правами человека", тем более, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.
"Мы понимаем и видим на примере других стран, что вакцинированные получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или, например, посещению публичных мероприятий. Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском", - говорит санврач.
Он отметил, что пока внутренние сертификаты только тестируются и не известно, "как это будет работать на том или ином уровне эпидбезопасности". "Мы будем это обдумывать уже после завершения тестирования. Это будет QR-код, который будет показывать, что человек вакцинирован или переболел, или имеет отрицательный ПЦР или антиген-тест", - пояснил Кузин.
Он признал, что в этом вопросе надо будет "сохранить баланс между правами человека", тем более, что определенная часть украинцев не может получить вакцину из-за медицинских противопоказаний.
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