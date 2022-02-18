Китай заявил о выпуске 1,6 млрд вакцин от коронавируса

Китайские ученые сообщили о том, что мутации коронавируса настолько незначительны, что не снижают эффективности действия вакцин от COVID-19. Сообщается, что Китай выпустит 1,6 млрд вакцин, 600 из которых изготовят до конца 2020 года, а 1 млрд - в течение следующего - 2021.
Зафиксированные к настоящему времени мутации коронавируса являются незначительными и не способны снизить эффективности разрабатываемых против него вакцин. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил глава Центра биотехнологий Министерства науки и техники КНР Чжан Синьминь.
"В случае запуска в производство тестируемых сейчас вакцин они смогут успешно бороться со всеми последовательностями коронавируса", - добавил Чжан Синьминь
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