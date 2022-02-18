Китай заявил о выпуске 1,6 млрд вакцин от коронавируса

16:07 25 Сентябрь Киев, Украина



Китайские ученые сообщили о том, что мутации Китайские ученые сообщили о том, что мутации коронавируса настолько незначительны, что не снижают эффективности действия вакцин от COVID-19 . Сообщается, что Китай выпустит 1,6 млрд вакцин, 600 из которых изготовят до конца 2020 года, а 1 млрд - в течение следующего - 2021.

Зафиксированные к настоящему времени мутации коронавируса являются незначительными и не способны снизить эффективности разрабатываемых против него вакцин. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил глава Центра биотехнологий Министерства науки и техники КНР Чжан Синьминь.

"После сравнения 60 тыс. высококачественных дешифрованных последовательностей генома мы увидели большое количество сходств между ними. Уровень сходства, если говорить о последовательностях нуклеотидов, составляет более 91,3%. Это говорит о том, что мутации протекают в рамках нормы", - указал он.

"В случае запуска в производство тестируемых сейчас вакцин они смогут успешно бороться со всеми последовательностями коронавируса", - добавил Чжан Синьминь