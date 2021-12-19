Китай выявил коронавирус в креветках из Эквадора

Власти Китайской народной республики сообщили, что обнаружили коронавирус в нескольких партиях импортированных охлажденных креветок. Об этом сообщило Bloomberg.
Вирус был обнаружен в партиях морепродуктов, поставленных с трех фабрик в Эквадоре. На их продукцию уже наложен запрет. Вирус находился как на упаковках, так и внутри них.
Напомним, в прошлом месяце в Китае указали на то, что импортированный лосось мог быть виновником новой вспышки COVID-19 в Пекине. После этого супермаркеты убрали эту рыбу с полок. КНР тогда же начала массовое тестирование импорта холодной продуктов в портах и заблокировал поставки с 23 мясных заводов в Бразилии, Великобритании, США и Германии, которые сообщали об инфекции среди рабочих.
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