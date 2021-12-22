Китай выразил готовность экспортировать в Украину несколько миллионов доз ковид-вакцины

Правительство Китая гарантировало в ближайшее время согласовать экспортную лицензию на несколько миллионов доз ковид-вакцины.
Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook в четверг, 15 апреля.
По его словам, сегодня украинские дипломаты провели политические консультации с первым замминистра иностранных дел КНР Ле Юйчэном.
По его словам, сегодня украинские дипломаты провели политические консультации с первым замминистра иностранных дел КНР Ле Юйчэном.
Кроме того, в правительстве Китая заявили, что не признают попытки аннексии Крыма Россией. Также стороны договорились о подготовке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР.
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