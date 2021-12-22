Китай выразил готовность экспортировать в Украину несколько миллионов доз ковид-вакцины

20:35 15 Апрель Киев, Украина

Правительство Китая гарантировало в ближайшее время согласовать экспортную лицензию на несколько миллионов доз ковид-вакцины.
 
 
Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook в четверг, 15 апреля.

По его словам, сегодня украинские дипломаты провели политические консультации с первым замминистра иностранных дел КНР Ле Юйчэном.
Правительство КНР подтверждает готовность содействовать Украине в преодолении COVID-19, в частности путем согласования експортной лицензии на несколько миллионов доз вакцины – написал Енин.
Кроме того, в правительстве Китая заявили, что не признают попытки аннексии Крыма Россией. Также стороны договорились о подготовке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР.