Кипр бьет рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. Правительство обдумывает новые карантинные ограничения

07:40 06 Январь Киев, Украина



Президент Кипра Никос Анастасиадис должен был встретиться с научными советниками, чтобы обсудить меры, которые могут включать отсрочку начала нового школьного семестра и ограничения на церковные собрания, поскольку остров готовится отметить Крещение, ключевую дату в греческом православном религиозном календаре, в четверг.

Как и другие европейские страны, средиземноморский остров пострадал от всплеска случаев заражения вариантом



Во вторник в Республике Кипр был зарегистрирован новый рекорд - 5 457 случаев заболевания при численности населения около миллиона человек, что превзошло новогодний всплеск в 5048 случаев, который превысил пять последовательных дневных рекордных максимумов.



Согласно данным AFP до публикации данных во вторник, на Кипре был зафиксирован самый высокий в мире уровень выявленной инфекции Covid на 100000 жителей за последние семь дней.



Он был лидером с 2 505 случаями на 100 000 жителей, за ним следуют Дания (2117), Ирландия (1946), Греция (1762) и Франция (1680).

Ожидается, что правительство Кипра объявит о новых ограничениях в ближайшие дни.



Дополнительные ограничения могут быть наложены на ночные клубы и развлекательные заведения.



До сих пор правительство неохотно рассматривало возможность четвертой национальной изоляции.



4 января Кипр ужесточил правила въезда в свои аэропорты.



Каждый, кто прибывает в Республику Кипр, должен предъявить отрицательный результат теста ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до вылета.

Пассажиры обязаны пройти тест ПЦР в аэропорту по прибытии за свой счет.

Компании должны обеспечить, чтобы 40% персонала работали удаленно.

Запрещены все посещения больниц, а вместимость спортивных стадионов ограничена до 50%.

На прошлой неделе министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас сообщил журналистам, что в настоящее время омикрон является доминирующим штаммом в обществе, на который приходится 80% случаев. Кипрские власти провели встречу, на которой обсудили новые ограничения борьбы с Covid, показатели которого в настоящее время являются самым высоким в мире на душу населения.Президент Кипра Никос Анастасиадис должен был встретиться с научными советниками, чтобы обсудить меры, которые могут включать отсрочку начала нового школьного семестра и ограничения на церковные собрания, поскольку остров готовится отметить Крещение, ключевую дату в греческом православном религиозном календаре, в четверг.Как и другие европейские страны, средиземноморский остров пострадал от всплеска случаев заражения вариантом коронавируса Omicron.Во вторник в Республике Кипр был зарегистрирован новый рекорд - 5 457 случаев заболевания при численности населения около миллиона человек, что превзошло новогодний всплеск в 5048 случаев, который превысил пять последовательных дневных рекордных максимумов.Согласно данным AFP до публикации данных во вторник, на Кипре был зафиксирован самый высокий в мире уровень выявленной инфекции Covid на 100000 жителей за последние семь дней.Он был лидером с 2 505 случаями на 100 000 жителей, за ним следуют Дания (2117), Ирландия (1946), Греция (1762) и Франция (1680).Ожидается, что правительство Кипра объявит о новых ограничениях в ближайшие дни.Дополнительные ограничения могут быть наложены на ночные клубы и развлекательные заведения.До сих пор правительство неохотно рассматривало возможность четвертой национальной изоляции.4 января Кипр ужесточил правила въезда в свои аэропорты.Каждый, кто прибывает в Республику Кипр, должен предъявить отрицательный результат теста ПЦР, проведенный не более чем за 48 часов до вылета.Пассажиры обязаны пройти тест ПЦР в аэропорту по прибытии за свой счет.Компании должны обеспечить, чтобы 40% персонала работали удаленно.Запрещены все посещения больниц, а вместимость спортивных стадионов ограничена до 50%.На прошлой неделе министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас сообщил журналистам, что в настоящее время омикрон является доминирующим штаммом в обществе, на который приходится 80% случаев.



С начала пандемии в 2020 году в Республике Кипр официально зарегистрировано 183 178 случаев коронавируса и 646 смертей.



Ношение маски является обязательным для всех в возрасте от шести лет в общественных местах, как на открытом воздухе, так и в помещении.

Сотрудники, прошедшие двойную вакцинацию, должны проходить еженедельные тесты, а лицам, не прошедшим вакцинацию, запрещается посещать общественные заведения.