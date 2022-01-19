Киевский университет публикует списки умерших от Covid-19 в качестве мотивации к вакцинации

18:33 18 Январь Киев, Украина

Государственный университет телекоммуникаций решил мотивировать студентов и преподавателей вакцинироваться, публикуя списки умерших сотрудников.





Канал публикует фото объявления, в котором отмечается, что от Covid-19 скончались трое преподавателей заведения.



Согласно объявлению, все три смерти датированы за 2020 и 2021 год. Последняя из них произошла 23 марта 2021 года.



Кроме того, в объявлении приведена статистика распространения коронавируса в Украине.



Канал также опубликовал ответ администрации университета на запрос о законности таких действий. В нем указывается, что «администрация университета не видит в действиях указанного лица нарушений закона в части разглашения персональных данных сотрудников». Лицом, якобы ответственным за распространение объявлений, Об этом сообщает Телеграмм-канал студентов КНУ им. Шевченко "Красный Губер".Канал публикует фото объявления, в котором отмечается, что от Covid-19 скончались трое преподавателей заведения.Согласно объявлению, все три смерти датированы за 2020 и 2021 год. Последняя из них произошла 23 марта 2021 года.Кроме того, в объявлении приведена статистика распространения коронавируса в Украине.Канал также опубликовал ответ администрации университета на запрос о законности таких действий. В нем указывается, что «администрация университета не видит в действиях указанного лица нарушений закона в части разглашения персональных данных сотрудников». Лицом, якобы ответственным за распространение объявлений, студенты считают директора Учебно-научного института защиты информации при университете Виталия Савченко.

«Гражданская правоспособность физического лица возникает в момент его рождения и прекращается в момент его смерти. Поэтому, учитывая положения Закона Украины «О защите персональных данных» и Гражданского кодекса Украины, информация об умершем лице не является его персональными данными» – говорится в сообщении.

Также в нем указано, что информация об умерших сотрудниках распространена с целью привлечь внимание работников и студентов Университета к проблеме вакцинации.