Киевский университет публикует списки умерших от Covid-19 в качестве мотивации к вакцинации

Государственный университет телекоммуникаций решил мотивировать студентов и преподавателей вакцинироваться, публикуя списки умерших сотрудников.
Об этом сообщает Телеграмм-канал студентов КНУ им. Шевченко "Красный Губер".
Канал публикует фото объявления, в котором отмечается, что от Covid-19 скончались трое преподавателей заведения.
Согласно объявлению, все три смерти датированы за 2020 и 2021 год. Последняя из них произошла 23 марта 2021 года.
Кроме того, в объявлении приведена статистика распространения коронавируса в Украине.
Канал также опубликовал ответ администрации университета на запрос о законности таких действий. В нем указывается, что «администрация университета не видит в действиях указанного лица нарушений закона в части разглашения персональных данных сотрудников». Лицом, якобы ответственным за распространение объявлений, студенты считают директора Учебно-научного института защиты информации при университете Виталия Савченко.
Канал публикует фото объявления, в котором отмечается, что от Covid-19 скончались трое преподавателей заведения.
Согласно объявлению, все три смерти датированы за 2020 и 2021 год. Последняя из них произошла 23 марта 2021 года.
Кроме того, в объявлении приведена статистика распространения коронавируса в Украине.
Канал также опубликовал ответ администрации университета на запрос о законности таких действий. В нем указывается, что «администрация университета не видит в действиях указанного лица нарушений закона в части разглашения персональных данных сотрудников». Лицом, якобы ответственным за распространение объявлений, студенты считают директора Учебно-научного института защиты информации при университете Виталия Савченко.
Также в нем указано, что информация об умерших сотрудниках распространена с целью привлечь внимание работников и студентов Университета к проблеме вакцинации.
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