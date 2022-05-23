Киевлян будут вакцинировать от COVID в автобусе

14:05 18 августа Киев, Украина

У жителей столицы появилась возможность получить прививку от коронавируса в автобусе , переоборудованном под мобильный центр.

"Автобус" расположен возле станции метро Героев Днепра. Иммунизация будет проводиться с 19 по 22 августа 2021 года с 09:00 до 13:00. Желающие могут сделать прививку препаратами CoronaVac или AstraZeneca.



Об этом сообщает Оболонская райгосадминистрация в среду, 18 августа.

"Возле станции метро Героев Днепра можно будет сделать прививку против COVID-19 в переоборудованном на мобильный центр автобусе",- сказано в сообщении.

При этом с собой необходимо иметь документы (паспорт, идентификационный код и мобильный телефон).



Напомним, что в Украине 14% взрослых граждан получили первую дозу COVID-вакцины. На сегодня проблем с недостатком вакцин нет. Начиная с июля вакцины в Украину прибывают еженедельно.