Киев перевели в "оранжевую зону": усиление карантинных мер

Последнее время заболеваемость жителей столицы коронавирусной инфекцией значительно выросла. По соответствующим показателям Киев с наступающей недели переводится в "оранжевую зону". По этой причине в городе будут действовать более жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщил в пятницу, 11 сентября, мэр города Виталий Кличко.

В частности, с понедельника в Киеве вводятся следующие ограничения:

проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек - 1 человек на 10 кв.м площади здания;

запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц;

посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;

проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв.м помещения;

запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде;

перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Кличко обратился к полиции с призывом отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции.

Отметим, за минувшие сутки в Киеве выявили рекордные 404 случая коронавируса.