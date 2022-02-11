Каждый десятый австралийский медработник думал о самоубийстве во время пандемии - исследование

17:08 11 Февраль Киев, Украина

Австралийские ученые провели крупнейшее исследование суицидальных мыслей среди медицинских работников, в результате которого выяснилось, что каждый десятый австралийский медработник думал о самоубийстве или членовредительстве во время пандемии.

Авторы исследования изучили мнения 8000 сотрудников различных должностей и профессий, включая вспомогательный персонал, уборщиц, врачей и медсестер.

Опрос показал, что 10% респондентов во время пандемии думали о членовредительстве или самоубийстве, но менее половины обращались за помощью к специалисту в области психического здоровья.

Еще до появления COVID-19 среди австралийских медицинских работников уровень самоубийств был выше, чем у работников других профессий, а появление коронавируса усугубило ситуацию.

Авторы исследования говорят, что эмоциональное истощение и выгорание были обычным явлением среди многих респондентов. Но неясно, как влияет стресс, который может привести к большему количеству медицинских ошибок, на качество ухода за пациентами.

Джорджина Лонерган, технолог ядерной медицины из штата Виктория, рассказала, что ее работа была чрезвычайно напряженной.

«Думаю, у всех, кто работает в сфере здравоохранения, в это непростое время, есть скрытая тревога, — сказала она. У меня определенно было скрытое беспокойство, которое усилилось за последние пару лет. В некоторые дни просто очень не хочется приходить. Было пару дней, когда я просто хотела плакать по дороге на работу от беспокойства или от усталости».

Исследование было опубликовано в среду в австралийском и новозеландском журнале Psychiatry .

Большая часть Австралии продолжает бороться с волной инфекций омикронн-варианта. Данные правительства показали, что более 3500 человек находятся в больнице с вирусом.

С начала пандемии в Австралии выявлено 2,4 миллиона случаев заболевания коронавирусом; По данным Минздрава, скончались 4366 человек.