Карантинные зоны в Украине. Обновление

13:43 22 Сентябрь Киев, Украина





В "красную" зону попали:



город Чоп Закарпатской области;

Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области. С 21 сентября в Украине действует новое эпидемическое зонирование .Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций делится деталями:город Чоп Закарпатской области;Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;город Канев Черкасской области;Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;город Нежин и Носовский район Черниговской области.



В "оранжевую" зону попали:



Винница и Казатин Винницкой области;

город Нововолынск, Киверцовский и Маневичский район Волынской области;

город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;

город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;

Бродовский и Радеховский районы Львовской области;

город Вознесенск Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецький районы Черновицкой области;

Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.



В "желтую" зону попали:



города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тывровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

города Луцк и Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Луцкий, Любешивский, Любомльский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попельнянский, Пулинський, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Кольский, Коломиевский, Надворнянский, Снятинський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Дзержинский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;

города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южное, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недригайловский, Роменский, Середино-Будский, Сумский и Тростянецкий районы Сумской области;

города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городоцкий, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Прилуки, Бахмачский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районы Черниговской области.



Все остальные населенные пункты и районы отнесены к "зеленой" зоне.



Что и при каких условиях запрещается?

"Зеленая" зона предусматривает:



пребывание в общественных местах в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;

кинотеатры с заполненностью на 50%;

количество пассажиров в общественном транспорте ограничено количеством сидячих мест.

В "желтой" зоне (+ограничения "зеленой") запрещено:



посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют кризисные услуги.

В "оранжевой" зоне (+ограничения "желтой") запрещены:



деятельность заведений размещения туристов (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей;

работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;

прием новых смен в детских лагерях;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.



В "красной" зоне (+ограничения "оранжевой") запрещены:



работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.



