Карантинные зоны в Украине. Обновление

С 21 сентября в Украине действует новое эпидемическое зонирование.Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций делится деталями:
В "красную" зону попали:
город Чоп Закарпатской области;
Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
город Канев Черкасской области;
Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
город Нежин и Носовский район Черниговской области.
В "красную" зону попали:
город Чоп Закарпатской области;
Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;
город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
город Канев Черкасской области;
Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
город Нежин и Носовский район Черниговской области.
В "оранжевую" зону попали:
Винница и Казатин Винницкой области;
город Нововолынск, Киверцовский и Маневичский район Волынской области;
город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
Пологовский район Запорожской области;
города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
город Вознесенск Николаевской области;
города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;
город Сумы Сумской области;
города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;
города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;
город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецький районы Черновицкой области;
Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
город Киев.
В "желтую" зону попали:
города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тывровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;
города Луцк и Владимир-Волынский, Гороховский, Иваничевский, Луцкий, Любешивский, Любомльский, Рожищенский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;
города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попельнянский, Пулинський, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;
города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Кольский, Коломиевский, Надворнянский, Снятинський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;
города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Дзержинский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворовский районы Львовской области;
города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;
города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южное, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;
город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недригайловский, Роменский, Середино-Будский, Сумский и Тростянецкий районы Сумской области;
города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городоцкий, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;
город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
города Чернигов и Прилуки, Бахмачский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районы Черниговской области.
Все остальные населенные пункты и районы отнесены к "зеленой" зоне.
Что и при каких условиях запрещается?
"Зеленая" зона предусматривает:
пребывание в общественных местах в масках или респираторах;
проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;
кинотеатры с заполненностью на 50%;
количество пассажиров в общественном транспорте ограничено количеством сидячих мест.
пребывание в общественных местах в масках или респираторах;
проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 кв. м;
кинотеатры с заполненностью на 50%;
количество пассажиров в общественном транспорте ограничено количеством сидячих мест.
В "желтой" зоне (+ограничения "зеленой") запрещено:
посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют кризисные услуги.
посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют кризисные услуги.
В "оранжевой" зоне (+ограничения "желтой") запрещены:
деятельность заведений размещения туристов (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей;
работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах;
работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
прием новых смен в детских лагерях;
ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
деятельность заведений размещения туристов (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме отелей;
работа развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах;
работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
прием новых смен в детских лагерях;
ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
В "красной" зоне (+ограничения "оранжевой") запрещены:
работа общественного транспорта;
посещение учебных заведений;
деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
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