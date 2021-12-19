Карантин: Украину поделят на зоны

20:40 17 Июль Киев, Украина

Карантинные ограничения в Украине продлены до 31 августа. Украину поделят на четыре зоны "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от того, в какую из зон попал регион будут определяться критерии карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Житомирской области.



По словам Степанова, общие правила, по которым будет жить вся страна - это масочный режим, социальная дистанция и антисептики. Однако в регионах могут ужесточать карантинные меры в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

"Более того, мы вводим такое понятие как несколько зон - зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны... Ограничения, если тот или иной регион выходит в желтую, оранжевую или красную зону, в зависимости от того будут усиливаться", - сказал Степанов.