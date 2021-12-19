Карантин: Украину поделят на зоны

Карантинные ограничения в Украине продлены до 31 августа. Украину поделят на четыре зоны "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от того, в какую из зон попал регион будут определяться критерии карантина.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в Житомирской области.
По словам Степанова, общие правила, по которым будет жить вся страна - это масочный режим, социальная дистанция и антисептики. Однако в регионах могут ужесточать карантинные меры в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.
По словам Степанова, общие правила, по которым будет жить вся страна - это масочный режим, социальная дистанция и антисептики. Однако в регионах могут ужесточать карантинные меры в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.
В условиях адаптивного карантина регионы Украины будут разделены на четыре зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.
По состоянию на утро 17 июля в Украине зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки Covid-19 подтвердили у 809 человек. С начала пандемии от Covid-19 в Украине умерли 1 456 человек (+11 за сутки) и 29 769 человек вылечились (+838 за сутки).
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По состоянию на утро 17 июля в Украине зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки Covid-19 подтвердили у 809 человек. С начала пандемии от Covid-19 в Украине умерли 1 456 человек (+11 за сутки) и 29 769 человек вылечились (+838 за сутки).
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