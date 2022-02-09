Канадские биологи разработали растительную ковид-вакцину

08:31 19 Май Киев, Украина

Канадские ученые разработали ковид-вакцину на основе генно-модифицированных растений, ее эффективность еще не доказана, но и побочные эффекты в ходе клинического испытания не были выявлены.

Об этом сообщает Nature Medicine.



Отмечается, что группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавирусной болезни, которая производится с помощью генно-модифицированных растений.



По информации издания, созданное исследователями медицинское средство представляет собой набор из вирусоподобных частиц, которые состоят из фрагментов оболочки коронавируса.



Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.



Результаты исследования показали, что вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования. Ее эффективность будет выясняться на следующих этапах испытаний.