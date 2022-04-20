Какой интервал между вакцинациями препаратом Pfizer наиболее эффективен, - исследование

20:39 23 июля Киев, Украина

Вакцинация препаратом Pfizer эффективна как при трехнедельном интервале между дозами, так и при более длительном.



Об этом сообщает ВВС.



По мнению экспертов, восьминедельный перерыв может быть лучшим вариант для борьбы со штампом Дельта.



Во время исследования ученые сравнили иммунные ответы 503 сотрудников NHS, которые получили две прививки с разной периодичностью в конце 2020 и начале 2021 года. Уровни антител в их крови были измерены через месяц после второй дозы вакцины.



Исходя из результатов ученые сделали следующие выводы:



- как короткие, так и длинные интервалы дозирования вакцины Pfizer в целом вызывали сильный иммунный ответ;



- трехнедельный интервал позволил выработать меньше антител, чем 10-недельный интервал;



- в то время как уровни антител упали после первой дозы, уровни Т-клеток - другого типа иммунных клеток - оставались высокими;



- более длительный интервал вакцинации привел к меньшему количеству Т-клеток в целом, но к большей доле вспомогательных Т-клеток, которые, по мнению исследователей, поддерживают иммунную память.



Доктор Ребекка Пейн, один из авторов исследования из Университета Ньюкасла, заявила: "Наше исследование предоставляет обнадеживающие доказательства того, что оба режима дозировки вызывают устойчивый иммунный ответ против Sars-CoV-2 после двух доз. Теперь нам необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять всю клиническую значимость наших результатов".



Исследование, финансируемое государством, опубликовано в предпечатном документе, еще не прошедшем экспертную оценку.