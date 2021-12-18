Какие страны ЕС наиболее успешны в борьбе с COVID-19?

17:54 15 Ноябрь Киев, Украина

По всей Европе растет количество заражений коронавирусом, больницы заполняются больными. Многие страны проходят уже четвертую волну пандемии. В каких странах ЕС ситуация относительно спокойная и почему?

Количество новых заражений в Германии в ноябре превысило 200 случаев на сто тысяч населения – впервые за весь период пандемии. Следовательно, страна проходит уже четвертую волну пандемии. Похожая ситуация с наступлением холодного времени года наблюдается и в ряде других стран северного полушария. Однако есть и исключения. К примеру, в Израиле количество новых заражений составляет сейчас около 70 на сто тысяч населения. Эта страна первой в мире начала прививку людей старше 60 лет третьей, "усиливающей" дозой вакцины производства BioNTech-Pfizer. Прививка делается всем пожилым людям спустя не менее пяти месяцев после второй дозы.



Обнародованное недавно в научном журнале New England Journal of Medicine исследование показало, что израильтяне, привитые третьей дозой,

значительно реже заболевают COVID-19 , чем получившие две дозы. Какая ситуация в это время в странах ЕС?

Испания





Следует также отметить, что Испания уже прошла четвертую волну пандемии еще весной. Хотя она и была значительно мягче предыдущих трех. Пятую волну Испании, похоже, пока удается отвлечь.



Мальта

Количество новых заражений на Мальте составляет 50 случаев на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. Здесь вакцинировано 83,2 процента населения, что является вторым показателем в ЕС. Преимуществом этого островного государства есть то, что в пиковые периоды пандемии здесь легче изолироваться и поддерживать режим карантина. С июля этого года все невакцинированные при въезде в Мальту должны идти на карантин. При этом признается вакцинация разрешенными в ЕС препаратами или другими вакцинами, если третья усиливающая доза сделана одной из разрешенных в ЕС вакцин.



Швеция

В Швеции количество новых заражений составляет 55 случаев на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. Это довольно интересный показатель, учитывая, что соседние государства Норвегия и Дания демонстрируют количество новых заражений соответственно в 179 и 278 тысяч населения. Показатели Швеции парадоксальны еще и ввиду того, что здесь вакцинированы "всего" 68 процентов населения.



Португалия

В Португали прививки уже получили 88 процентов португальцев – это один из самых высоких показателей во всем мире. Активно прививается и молодежь - вакцинирована уже треть населения в возрасте до 18 лет. Тем не менее, количество новых заражений составляет 68 на 100 тысяч Количество новых заражений в Испании сейчас самое низкое в Европе - 44,7 случая на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. В этой стране привиты 80 процентов жителей. Это может быть одним из объяснений общего низкого показателя по стране.Следует также отметить, что Испания уже прошла четвертую волну пандемии еще весной. Хотя она и была значительно мягче предыдущих трех. Пятую волну Испании, похоже, пока удается отвлечь.Количество новых заражений на Мальте составляет 50 случаев на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. Здесь вакцинировано 83,2 процента населения, что является вторым показателем в ЕС. Преимуществом этого островного государства есть то, что в пиковые периоды пандемии здесь легче изолироваться и поддерживать режим карантина. С июля этого года все невакцинированные при въезде в Мальту должны идти на карантин. При этом признается вакцинация разрешенными в ЕС препаратами или другими вакцинами, если третья усиливающая доза сделана одной из разрешенных в ЕС вакцин.В Швеции количество новых заражений составляет 55 случаев на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. Это довольно интересный показатель, учитывая, что соседние государства Норвегия и Дания демонстрируют количество новых заражений соответственно в 179 и 278 тысяч населения. Показатели Швеции парадоксальны еще и ввиду того, что здесь вакцинированы "всего" 68 процентов населения.В Португали прививки уже получили 88 процентов португальцев – это один из самых высоких показателей во всем мире. Активно прививается и молодежь - вакцинирована уже треть населения в возрасте до 18 лет. Тем не менее, количество новых заражений составляет 68 на 100 тысяч

населения, что значительно больше, чем в соседней Испании. Хотя и в разы ниже, чем, к примеру, в Германии.

Однако если сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что было еще год назад, ситуация в Португалии значительно лучше. В феврале Германия даже отправляла на помощь португальцам врачей Бундесвера, ведь система здравоохранения страны была близка к коллапсу из-за переполненности больниц больными COVID-19.