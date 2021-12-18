Какие страны ЕС наиболее успешны в борьбе с COVID-19?

По всей Европе растет количество заражений коронавирусом, больницы заполняются больными. Многие страны проходят уже четвертую волну пандемии. В каких странах ЕС ситуация относительно спокойная и почему?
Количество новых заражений в Германии в ноябре превысило 200 случаев на сто тысяч населения – впервые за весь период пандемии. Следовательно, страна проходит уже четвертую волну пандемии. Похожая ситуация с наступлением холодного времени года наблюдается и в ряде других стран северного полушария. Однако есть и исключения. К примеру, в Израиле количество новых заражений составляет сейчас около 70 на сто тысяч населения. Эта страна первой в мире начала прививку людей старше 60 лет третьей, "усиливающей" дозой вакцины производства BioNTech-Pfizer. Прививка делается всем пожилым людям спустя не менее пяти месяцев после второй дозы.
Обнародованное недавно в научном журнале New England Journal of Medicine исследование показало, что израильтяне, привитые третьей дозой,
Обнародованное недавно в научном журнале New England Journal of Medicine исследование показало, что израильтяне, привитые третьей дозой,
значительно реже заболевают COVID-19, чем получившие две дозы. Какая ситуация в это время в странах ЕС?
Испания
Количество новых заражений в Испании сейчас самое низкое в Европе - 44,7 случая на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. В этой стране привиты 80 процентов жителей. Это может быть одним из объяснений общего низкого показателя по стране.
Следует также отметить, что Испания уже прошла четвертую волну пандемии еще весной. Хотя она и была значительно мягче предыдущих трех. Пятую волну Испании, похоже, пока удается отвлечь.
Мальта
Количество новых заражений на Мальте составляет 50 случаев на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. Здесь вакцинировано 83,2 процента населения, что является вторым показателем в ЕС. Преимуществом этого островного государства есть то, что в пиковые периоды пандемии здесь легче изолироваться и поддерживать режим карантина. С июля этого года все невакцинированные при въезде в Мальту должны идти на карантин. При этом признается вакцинация разрешенными в ЕС препаратами или другими вакцинами, если третья усиливающая доза сделана одной из разрешенных в ЕС вакцин.
Швеция
В Швеции количество новых заражений составляет 55 случаев на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. Это довольно интересный показатель, учитывая, что соседние государства Норвегия и Дания демонстрируют количество новых заражений соответственно в 179 и 278 тысяч населения. Показатели Швеции парадоксальны еще и ввиду того, что здесь вакцинированы "всего" 68 процентов населения.
Португалия
В Португали прививки уже получили 88 процентов португальцев – это один из самых высоких показателей во всем мире. Активно прививается и молодежь - вакцинирована уже треть населения в возрасте до 18 лет. Тем не менее, количество новых заражений составляет 68 на 100 тысяч
Следует также отметить, что Испания уже прошла четвертую волну пандемии еще весной. Хотя она и была значительно мягче предыдущих трех. Пятую волну Испании, похоже, пока удается отвлечь.
Мальта
Количество новых заражений на Мальте составляет 50 случаев на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. Здесь вакцинировано 83,2 процента населения, что является вторым показателем в ЕС. Преимуществом этого островного государства есть то, что в пиковые периоды пандемии здесь легче изолироваться и поддерживать режим карантина. С июля этого года все невакцинированные при въезде в Мальту должны идти на карантин. При этом признается вакцинация разрешенными в ЕС препаратами или другими вакцинами, если третья усиливающая доза сделана одной из разрешенных в ЕС вакцин.
Швеция
В Швеции количество новых заражений составляет 55 случаев на сто тысяч населения в среднем за последние семь дней. Это довольно интересный показатель, учитывая, что соседние государства Норвегия и Дания демонстрируют количество новых заражений соответственно в 179 и 278 тысяч населения. Показатели Швеции парадоксальны еще и ввиду того, что здесь вакцинированы "всего" 68 процентов населения.
Португалия
В Португали прививки уже получили 88 процентов португальцев – это один из самых высоких показателей во всем мире. Активно прививается и молодежь - вакцинирована уже треть населения в возрасте до 18 лет. Тем не менее, количество новых заражений составляет 68 на 100 тысяч
населения, что значительно больше, чем в соседней Испании. Хотя и в разы ниже, чем, к примеру, в Германии.
Однако если сравнивать нынешнюю ситуацию с тем, что было еще год назад, ситуация в Португалии значительно лучше. В феврале Германия даже отправляла на помощь португальцам врачей Бундесвера, ведь система здравоохранения страны была близка к коллапсу из-за переполненности больниц больными COVID-19.
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