Какие города попали в "красную зону" с 7 сентября

08:35 07 Сентябрь Киев, Украина





"Красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89, "желтый" - в 139.



В частности, принято решение установить с 00:00 7 сентября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в таких городах и районах:



г. Ивано-Франковск, г. Коломыя, г. Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

г. Беляевка и г. Измаил, а также Болградской район Одесской области;

г. Дубно и Костопольский район Ривненской области;

г. Тернополь, г. Бережаны., г. Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области. Минздрав Украины сообщает, что в понедельник, 7 сентября, вступает в силу обновленное карантинное зонирование . В "красную зону" попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы и ряд других городов."Красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89, "желтый" - в 139.В частности, принято решение установить с 00:00 7 сентября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в таких городах и районах:г. Ивано-Франковск, г. Коломыя, г. Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;г. Беляевка и г. Измаил, а также Болградской район Одесской области;г. Дубно и Костопольский район Ривненской области;г. Тернополь, г. Бережаны., г. Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чортковский районы Тернопольской области;Великобурлукский район Харьковской области;г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области;Бобровицкий район Черниговской области.



В то же время Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном" уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый" в связи с улучшением эпидемической ситуации.



Отмечается, что установление уровней происходит с учетом эпидемической ситуации в каждой административно-территориальной единице, а именно учитывается количество новых случаев на 100 000 населения за 14 дней.