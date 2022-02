Как переболевшие Covid-19 реагируют на штамм Омикрон. Исследование

Соответствующее исследование было опубликовано в The New England Journal of Medicine, сообщает Reuters.Природная иммунная реакция эффективна против повторного заражения «Омикроном» всего на 56%, а против заражения Дельтой – на 92%.Ученые из Катара исследовали эффективность предварительного заражения SARS-CoV-2 в противодействии «Омикрону».Для этого они проанализировали национальную базу данных Covid-19 с начала пандемии.