Как переболевшие Covid-19 реагируют на штамм Омикрон. Исследование

13:02 15 Февраль Киев, Украина

Иммунная система после перенесенного заболевания Covid-19 хуже справляется со штаммом «Омикрон», чем с предыдущими вариантами вируса.





Природная иммунная реакция эффективна против повторного заражения «Омикроном» всего на 56%, а против заражения Дельтой – на 92%.



Ученые из Катара исследовали эффективность предварительного заражения SARS-CoV-2 в противодействии «Омикрону».



Для этого они проанализировали национальную базу данных Covid-19 с начала пандемии.



Ранее естественный иммунитет после перенесенной болезни Covid-19 был: Соответствующее исследование было опубликовано в The New England Journal of Medicine, сообщает Reuters.Природная иммунная реакция эффективна против повторного заражения «Омикроном» всего на 56%, а против заражения Дельтой – на 92%.Ученые из Катара исследовали эффективность предварительного заражения SARS-CoV-2 в противодействии «Омикрону».Для этого они проанализировали национальную базу данных Covid-19 с начала пандемии.

на 90,2% эффективным против повторного заражения Альфа-вариантом ;

90,2% эффективным против повторного заражения ; на 85,7% эффективным против повторного заражения Бета-вариантом ;

; на 92% эффективным против повторного заражения дельта-вариантом .

Однако в случае с «Омикроном» перенесенная болезнь защищала от повторного заражения всего на 56%.



При этом у людей, повторно заразившихся «Омикроном», иммунный ответ после предыдущей болезни на 87,8% предотвращал тяжелые формы болезни.



В то же время в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отмечают, что наиболее эффективным и безопасным методом борьбы с Covid-19 остается вакцинация.