Как переболевшие Covid-19 реагируют на штамм Омикрон. Исследование

Иммунная система после перенесенного заболевания Covid-19 хуже справляется со штаммом «Омикрон», чем с предыдущими вариантами вируса.
Соответствующее исследование было опубликовано в The New England Journal of Medicine, сообщает Reuters.
Природная иммунная реакция эффективна против повторного заражения «Омикроном» всего на 56%, а против заражения Дельтой – на 92%.
Ученые из Катара исследовали эффективность предварительного заражения SARS-CoV-2 в противодействии «Омикрону».
Для этого они проанализировали национальную базу данных Covid-19 с начала пандемии.
Ранее естественный иммунитет после перенесенной болезни Covid-19 был:
Природная иммунная реакция эффективна против повторного заражения «Омикроном» всего на 56%, а против заражения Дельтой – на 92%.
Ученые из Катара исследовали эффективность предварительного заражения SARS-CoV-2 в противодействии «Омикрону».
Для этого они проанализировали национальную базу данных Covid-19 с начала пандемии.
Ранее естественный иммунитет после перенесенной болезни Covid-19 был:
- на 90,2% эффективным против повторного заражения Альфа-вариантом;
- на 85,7% эффективным против повторного заражения Бета-вариантом;
- на 92% эффективным против повторного заражения дельта-вариантом.
Однако в случае с «Омикроном» перенесенная болезнь защищала от повторного заражения всего на 56%.
При этом у людей, повторно заразившихся «Омикроном», иммунный ответ после предыдущей болезни на 87,8% предотвращал тяжелые формы болезни.
В то же время в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отмечают, что наиболее эффективным и безопасным методом борьбы с Covid-19 остается вакцинация.
При этом у людей, повторно заразившихся «Омикроном», иммунный ответ после предыдущей болезни на 87,8% предотвращал тяжелые формы болезни.
В то же время в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отмечают, что наиболее эффективным и безопасным методом борьбы с Covid-19 остается вакцинация.
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