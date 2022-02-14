Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии

В Министерстве здравоохранения Украины объясняют, как отличить симптомы COVID-19 от сезонной аллергии.
Это исследование было проведено учеными из Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
В Минздраве говорят, что сезонная аллергия может вызвать кашель, насморк и усталость, однако повышение температуры чаще наблюдается именно у людей с COVID-19.
У людей с аллергией также может исчезать обоняние и вкус, возникать одышка и боль в мышцах.
Это исследование было проведено учеными из Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
В Минздраве говорят, что сезонная аллергия может вызвать кашель, насморк и усталость, однако повышение температуры чаще наблюдается именно у людей с COVID-19.
У людей с аллергией также может исчезать обоняние и вкус, возникать одышка и боль в мышцах.
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