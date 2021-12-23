Как отличается защита от коронавируса, в зависимости от маски - исследование

16:19 23 Декабрь Киев, Украина





Учитывая распространение "Омикрона", Всемирная организация здравоохранения также обновила свои рекомендации для медработников. Теперь Медэксперты рекомендуют дополнительные прививки, соблюдение масочного режима, проветривание и социальное дистанцирование, а также частое мытье рук, чтобы сдержать распространение нового более заразного штамма коронавируса "Омикрон" Учитывая распространение "Омикрона", Всемирная организация здравоохранения также обновила свои рекомендации для медработников. Теперь ВОЗ рекомендует носить респиратор, или медицинскую маску ухаживающим за пациентами с COVID-19.

"Сегодня ВОЗ издал новые правила для медработников, включающих рекомендацию использовать респиратор, или медицинскую маску в дополнение к другой личной защите, при входе в комнату, где находится пациент с подтвержденным, или подозреваемым диагнозом COVID-19", - заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус .

Как именно отличается защита от вируса, в зависимости от маски исследовали, ученые университета Миннесоты.



Так, согласно результатам исследования, лицо, ухаживающее за инфицированным на COVID-19, который был без маски, и имел маску из ткани, заразилось коронавирусом через 20 минут. Если лицо было в хирургической маске, этот интервал увеличился до 30 минут, а при ношении хорошо подобранных масок N95, или KF94 или KN95, это время увеличивалось до двух с половиной часов. Время защиты увеличивалось, если зараженный человек тоже был в маске.



Исследователи Национального института США по безопасности труда и здоровья (NIOSH) указывают – сочетание масок и улучшение их прилегания, оказывают большую защиту от респираторных заражений, включая COVID-19.



Ученые NIOSH указывают - ношение тканевой маски вместе с медицинской маской защищает от 91% частиц из выдыхаемого воздуха и 85% частиц из воздуха, выделяемого при кашле.



Ношение двух масок из трех слоев ткани, или медицинских масок предоставляет лучшую защиту от выдыхаемых частиц из воздуха. Медицинская маска без модификаций блокировала примерно 42% частиц из выдыхаемого воздуха и 56% частиц, попадающих в воздух при кашле.



Центры США по контролю над заболеваниями рекомендуют выбирать маски по следующим критериям:



- два или более слоя ткани, которую можно стирать и через которую можно дышать.



- маска полностью закрывает рот и нос того, кто ее носит.



- плотно прилегает к лицу.



- закрепляется сверху на носу.



Однако, CDC указывает – в некоторых ситуациях лучше предпочесть респиратор, или маску с более высокой степенью защиты. К таким ситуациям относятся:



- поездки в общественном транспорте длительное время, или с большим количеством людей.



- уход за больным COVID-19.



- работа, предусматривающая контакт с большим количеством людей, например в магазине.



- лицам пожилого возраста, имеющим медицинские осложнения и для других групп риска.



- лицам с ослабленным иммунитетом, или невакцинированным.