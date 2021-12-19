Как «Омикрон» влияет на вакцинированных и переболевших: ответ ВОЗ

09:30 02 Декабрь Киев, Украина

Новый штамм коронавируса «Омикрон» представляет угрозу для уже переболевших и вакцинированных.

Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения.



/>ВОЗ призывает все 194 страны, входящие в состав организации, ускорить программу вакцинации групп риска инфекции и готовиться к новой волне больных в больницах.



Больше всего случаев заражения новым штаммом в ЮАР, за ней следует Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Израиль, Австралия, Канада и другие.



Отметим, что смерти от нового штамма пока не зарегистрированы. Мутации «Омикрона» позволяют ему обходить иммунную систему людей, которые вакцинировались от коронавируса, а также переболели.



«Этот вариант коронавируса нас очень удивил. Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он владеет целым набором мутаций, которых мы не ожидали», – заявил Вирусолог Тулио де Оливейра.



Пока рано говорить или заменит в ЮАР «Омикрон» вариант «Дельта» по распространенности. Ученые в течение месяца смогут установить, насколько новый штамм способен обходить иммунитет, вызванный вакцинами или антителами.