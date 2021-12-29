Как Европа встречает "Омикрон". Сравниваем карантинные ограничения

11:32 29 Декабрь Киев, Украина





Однако западные страны не учитывают столь успокаивающую риторику и существенно усиливают карантинные ограничения. В Украине никаких изменений. Власти продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. «Это означает, что все правила доступа к публичным местам с Covid-сертификатами, касающиеся ношения масок и соблюдения дистанции остаются в силе», – отметил глава правительства Денис Шмигаль.



Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин не исключает , что впоследствии ограничения могут быть усилены. «Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены по усилению маскового режима, обработке рук», – отметил он.



Кузин вместе с тем отметил, что сведений о том, что «Омикрон» как-то влияет на заболеваемость среди детей, пока нет, поэтому школы не будут переводить на дистанционное обучение.



Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко считает , что пример европейских стран свидетельствует о потенциальной угрозе «Омикрона» и с ней Украина уже может столкнуться в январе 2022 года. Напомним, Европа не медлит и усиливает ограничительные меры – чтобы замедлить распространение крайне заразного штамма.



Германия Новый штамм коронавируса «Омикрон» начал активно распространяться по миру в ноябре. В Украине его случаи начали фиксироваться в первой половине декабря. Специалисты утверждают, что этот вирус имеет большую контагиозность (заразность), чем штамм «Дельта». По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме.Однако западные страны не учитывают столь успокаивающую риторику и существенно усиливают карантинные ограничения. В Украине никаких изменений. Власти продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. «Это означает, что все правила доступа к публичным местам с Covid-сертификатами, касающиеся ношения масок и соблюдения дистанции остаются в силе», – отметил глава правительства Денис Шмигаль.Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин не исключает , что впоследствии ограничения могут быть усилены. «Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены по усилению маскового режима, обработке рук», – отметил он.Кузин вместе с тем отметил, что сведений о том, что «Омикрон» как-то влияет на заболеваемость среди детей, пока нет, поэтому школы не будут переводить на дистанционное обучение.Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко считает , что пример европейских стран свидетельствует о потенциальной угрозе «Омикрона» и с ней Украина уже может столкнуться в январе 2022 года. Напомним, Европа не медлит и усиливает ограничительные меры – чтобы замедлить распространение крайне заразного штамма.



В ФРГ вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения. В частности:

закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха;

только тем, кто сделал прививку от коронавируса или переболел Covid-19, можно будет в частном порядке встречаться группами в составе не более десяти человек. Если в семье, проживающей вместе, хотя бы один человек не привит, на него распространяются более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только двух человек из другого домохозяйства (исключение составляют только дети до 14 лет). Предварительно это ограничение будет действовать до 11 января;

в сфере общественного питания вводится комендантский час: с 22:30 до 5 утра. В новогоднюю ночь комендантский час начинается не раньше часа ночи.



/>Кроме того, правительство Германии решило приобрести миллион упаковок препарата Paxlovid у американской компании Pfizer для лечения коронавируса. Первые поставки лекарства ожидаются уже в январе.



Италия



В связи с тем, что в стране быстро распространяется новый вариант коронавируса Омикрон, правительство усиливает карантин. Руководство страны рассматривает тестирование для всех, кто желает участвовать в праздничных мероприятиях.

Кроме того, в Италии:



- срок действия Covid-сертификата о прививках сокращен с девяти до шести месяцев ( начиная с 1 февраля ). Также необходима прививка третьей дозой через четыре месяца после введения второй дозы;



- возвращается требование об обязательном ношении маски FFP2 в кинотеатрах, театрах, спортивных мероприятиях и общественном транспорте. Также вернется обязательное ношение маски на улице.



Напомним, с 16 декабря Италия закрылась для украинцев. Ограничения на въезд будут действовать до 31 января 2022 года. При этом запрещено въезжать в Италию гражданам, которые последние 14 дней проживали или находились транзитом в ЮАР, Лесото, Ботсване, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Намибии и Эсватине.



Испания



В связи с высокими показателями вакцинации и относительно небольшим процентом заболеваемости коронавирусом осенью Испании удалось избежать карантинных мер. Однако из-за «Омикрона» правила снова меняются : вернулось правило обязательного ношения масок на воздухе. По словам премьер-министра, будет множество исключений. К примеру, маски необязательно одевать, если люди находятся на открытых просторах или находятся на свежем воздухе вместе с родственниками, с которыми проживают вместе.



Кроме того, правительство страны работает над выделением дополнительных 292 млн. евро в поддержку первичной медико-санитарной помощи.



По данным правительства, в настоящее время половина случаев заболеваний Covid-19 приходится именно на «Омикрон».



Франция



Во Франции с 3 января начинает действовать ряд новых ограничений :

количество участников массовых мероприятий в помещениях не должно превышать 2 тыс. человек, а под открытым небом – 5 тыс. Предварительно планируется, что это правило будет действовать в течение трех недель;

работодатели обязали обеспечить работникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю;

запрещается продавать, употреблять пищу и напитки в кинотеатрах, а также в общественном транспорте дальнего сообщения;

введен масочный режим в центральных районах городов.

В то же время школьники не будут прекращать обучение: школы откроются для учащихся 3 января после выходных дней.



С 15 января во Франции начнут действовать паспорта вакцинации – если парламент примет соответствующий законопроект. Это значит, что для посещения ресторанов, кинотеатров и других общественных и культурных заведений нужно будет предъявить не отрицательный ПЦР-тест, как было до сих пор, а документ, удостоверяющий прививку.



Австрия



Правительство ввело жесткие ограничения из-за «Омикрона» – правда ситуация достаточно динамичная, поскольку вожди страны собираются раз в неделю для пересмотра правил.

По состоянию на 27 декабря действуют следующие ограничения:



- комендантский час с 22.00 для заведений общепита, причем это ограничение касается и новогодней ночи. Более того, правительство рекомендует в новогоднюю ночь гражданам не устраивать вечеринки в частных домовладениях после 22.00;



- ограничение количества участников массовых мероприятий в закрытых помещениях. Больше всего разрешено – 2 тыс. человек. Но при условии, что все будут привиты тремя дозами и будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста.







Кроме того, власти Австрии отнесли такие страны, как Великобритания, Норвегия, Дания и Нидерланды, в регионы с распространением нового варианта вируса. Это значит, что все прибывшие оттуда должны идти на карантин. Исключение только для привитых тремя дозами.



Греция



Правительство этой страны ввело ряд карантинных ограничений, которые будут действовать 3-16 января: