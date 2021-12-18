Как будет развиваться пандемия коронавируса в Украине - прогноз

Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, обнародовала прогноз, как будет развиваться пандемия коронавируса в Украине.
По данным ученых, в последние две недели заболеваемость в Украине стабильно снижалась примерно на 20% в неделю. Количество летальных исходов тоже уменьшилось до среднего значения около 430 в сутки за неделю, но до сих пор остается выше максимума, которого мы достигли весной.
Группа отмечает, что при планировании развития пандемии, следует учитывать скорее распространение нового штамма. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC), зафиксировали 693 случая инфицирования "Омикроном" вне стран ЕС и 212 случаев в ЕС
Уменьшилось количество положительных ПЦР-тестов - за две недели их процент упал с 30,0% до 24,2%, однако это произошло на фоне уменьшения объемов тестирования. Подсчеты также показали, что в настоящее время происходит быстрое уменьшение нагрузок в больнице. Количество занятых коек, предназначенных для больных COVID-19, снизилось до 60% от максимума этой осенью.
Игорь Бровченко, доктор физико-математических наук и руководитель группы по математическому моделированию эпидемии COVID-19 в Украине объяснил, что Украина пережила пиковый период больше месяца назад и сейчас находится в фазе угасания.
Относительно периода зимних праздников эксперт отметил, что ожидать значительного увеличения больных не приходится, ведь причина пика заболеваемости не в количестве массовых мероприятий, поэтому ход пандемии они принципиально не изменят:
По данным ученых, в последние две недели заболеваемость в Украине стабильно снижалась примерно на 20% в неделю. Количество летальных исходов тоже уменьшилось до среднего значения около 430 в сутки за неделю, но до сих пор остается выше максимума, которого мы достигли весной.
Группа отмечает, что при планировании развития пандемии, следует учитывать скорее распространение нового штамма. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC), зафиксировали 693 случая инфицирования "Омикроном" вне стран ЕС и 212 случаев в ЕС
Уменьшилось количество положительных ПЦР-тестов - за две недели их процент упал с 30,0% до 24,2%, однако это произошло на фоне уменьшения объемов тестирования. Подсчеты также показали, что в настоящее время происходит быстрое уменьшение нагрузок в больнице. Количество занятых коек, предназначенных для больных COVID-19, снизилось до 60% от максимума этой осенью.
Игорь Бровченко, доктор физико-математических наук и руководитель группы по математическому моделированию эпидемии COVID-19 в Украине объяснил, что Украина пережила пиковый период больше месяца назад и сейчас находится в фазе угасания.
Относительно периода зимних праздников эксперт отметил, что ожидать значительного увеличения больных не приходится, ведь причина пика заболеваемости не в количестве массовых мероприятий, поэтому ход пандемии они принципиально не изменят:
По поводу нового штамма коронавируса "Омикрон" пока невозможно делать прогнозы, говорит Игорь Бровченко. Сейчас известно только, что он заразнее предыдущих, а по предварительным результатам исследований, штамм способен эффективно обходить иммунитет привитых.
Украина по уровню вакцинации находится на уровне между Болгарией и Румынией, а также имеет схожую историю и текущую фазу эпидемии.
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