Кабмин запретил въезд в Украину иностранцам из 8 южноафриканских стран

Из-за распространения нового варианта class="word">коронавируса въезд в Украину будет запрещен из восьми стран южной Африки.
Это решение, целью которого является предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, было принято на заседании правительства в четверг, 2 декабря.
Запрет пересекать госграницу распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, прибывших из Южно-Африканской Республики , Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави и были на территориях этих стран не менее семи дней в течение последних 14 дней.
В то же время, согласно решению правительства, разрешено въезжать в Украину иностранцам и лицам без гражданства, постоянно или временно проживающим на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работникам иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членам их семей.
Однако вышеперечисленные категории граждан после въезда должны пройти обязательную самоизоляцию.
В то же время, согласно решению правительства, разрешено въезжать в Украину иностранцам и лицам без гражданства, постоянно или временно проживающим на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работникам иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членам их семей.
Однако вышеперечисленные категории граждан после въезда должны пройти обязательную самоизоляцию.
Во многих странах мира вводятся новые ограничения из-за "омикрона", в частности запрещают поездки из Южной Африки. В то же время, Всемирная организация здравоохранения призвала не вводить полный запрет на въезд, поскольку это, по мнению организации, не остановит распространение вируса. В ВОЗ просят применять "подход, основанный на фактах и рисках" к любым мерам по путешествиям.
Новый вариант вируса уже зафиксирован на всех континентах , кроме Антарктиды.
Новый вариант вируса уже зафиксирован на всех континентах , кроме Антарктиды.
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