Кабмин запретил въезд в Украину иностранцам из 8 южноафриканских стран

18:20 02 Декабрь Киев, Украина

Из - за распространения нового варианта class="word">коронавируса въезд в Украину будет запрещен из восьми стран южной Африки .

Это решение, целью которого является предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, было принято на заседании правительства в четверг, 2 декабря.

Запрет пересекать госграницу распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, прибывших из Южно-Африканской Республики , Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави и были на территориях этих стран не менее семи дней в течение последних 14 дней.



В то же время, согласно решению правительства, разрешено въезжать в Украину иностранцам и лицам без гражданства, постоянно или временно проживающим на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работникам иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине и членам их семей.



Однако вышеперечисленные категории граждан после въезда должны пройти обязательную самоизоляцию.