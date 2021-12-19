К Украине очередной антирекорд по COVID-19

За последние сутки в Украине заболело на 47 человек больше, чем было зафиксировано накануне. Новый антирекорд составил 1318 человек заболевших коронавирусом. Данные получены из карты Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 808 человек. Более 42 тысяч пациентов выздоровели, из них 997 за минувшие сутки и 1819 человек умерли, в том числе 31 вчера.
Больше всего зараженных во Львовской области - уже более 10 тысяч. Далее идет Киев (8992). Значительный суточный прирост в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 2898 случаев;
- Волынская область - 4108 случаев;
- Днепропетровская область - 1492 случая;
- Донецкая область - 941 случай;
- Житомирская область - 2036 случаев;
- Закарпатская область - 5539 случаев;
- Запорожская область - 890 случаев;
- Ивано-Франковская область - 5295 случаев;
- Кировоградская область - 713 случаев;
- г. Киев - 8992 случая;
- Киевская область - 3980 случаев;
- Львовская область - 10 420 случаев;
- Луганская область - 135 случаев;
- Николаевская область - 666 случаев;
- Одесская область - 3748 случаев;
- Полтавская область - 477 случаев;
- Ровенская область - 6538 случаев;
- Сумская область - 594 случая;
- Тернопольская область - 3177 случаев;
- Харьковская область - 4381 случай;
- Херсонская область - 242 случая;
- Хмельницкая область - 1257 случаев;
- Черновицкая область - 6383 случая;
- Черкасская область - 969 случаев;
- Черниговская область - 937 случаев.
Напомним, днем ранее сообщалось о 1271 новом случае заболевания. При этом 914 человек выздоровели.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии