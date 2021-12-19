К Украине очередной антирекорд по COVID-19

09:53 06 Август Киев, Украина

За последние сутки в Украине заболело на 47 человек больше, чем было зафиксировано накануне. Новый антирекорд составил 1318 человек заболевших коронавирусом. Данные получены из карты Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии в Украине заразились 76 808 человек. Более 42 тысяч пациентов выздоровели, из них 997 за минувшие сутки и 1819 человек умерли, в том числе 31 вчера.

Больше всего зараженных во Львовской области - уже более 10 тысяч. Далее идет Киев (8992). Значительный суточный прирост в Одесской, Харьковской, Ивано-Франковской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 2898 случаев;
  • Волынская область - 4108 случаев;
  • Днепропетровская область - 1492 случая;
  • Донецкая область - 941 случай;
  • Житомирская область - 2036 случаев;
  • Закарпатская область - 5539 случаев;
  • Запорожская область - 890 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 5295 случаев;
  • Кировоградская область - 713 случаев;
  • г. Киев - 8992 случая;
  • Киевская область - 3980 случаев;
  • Львовская область - 10 420 случаев;
  • Луганская область - 135 случаев;
  • Николаевская область - 666 случаев;
  • Одесская область - 3748 случаев;
  • Полтавская область - 477 случаев;
  • Ровенская область - 6538 случаев;
  • Сумская область - 594 случая;
  • Тернопольская область - 3177 случаев;
  • Харьковская область - 4381 случай;
  • Херсонская область - 242 случая;
  • Хмельницкая область - 1257 случаев;
  • Черновицкая область - 6383 случая;
  • Черкасская область - 969 случаев;
  • Черниговская область - 937 случаев.

Напомним, днем ранее сообщалось о 1271 новом случае заболевания. При этом 914 человек выздоровели.