К праздникам заболеваемость в Украине сократилась до 8,5 тысяч человек в сутки

09:35 01 Май Киев, Украина

По сообщению главы МОЗ Максима Степанова, за последние сутки в стране было зафиксировано 8,5 тысяч новых случаев коронавируса. Это на 1,5 тысячи меньше, чем накануне. Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2,078 млн человек.

"8549 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 мая 2021 года. В частности, заболели 374 ребенка и 145 медработников", - информирует Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 3 051 человек;
  • летальных случаев - 351;
  • выздоровели - 14 956 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 83 336 (в том числе методом ПЦР - 37455, методом ИФА - 13016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32865).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 078 086 человек;
  • выздоровели - 1 670 481 человек;
  • летальных исходов - 44 436;
  • проведения ПЦР-тестов - 9 456 234.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 671 случай;
  • Винницкая область - 196 случаев;
  • Волынская область - 185 случаев;
  • Днепропетровская область - 745 случаев;
  • Донецкая область - 570 случаев;
  • Житомирская область - 218 случаев;
  • Закарпатская область - 129 случаев;
  • Запорожская область - 405 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 131 случай;
  • Киевская область - 433 случая;
  • Кировоградская область - 173 случая;
  • Луганская область - 157 случаев;
  • Львовская область - 448 случаев;
  • Николаевская область - 245 случаев;
  • Одесская область - 454 случая;
  • Полтавская область - 385 случаев;
  • Ровенская область - 291 случай;
  • Сумская область - 188 случаев;
  • Тернопольская область - 200 случаев;
  • Харьковская область - 730 случаев;
  • Херсонская область - 187 случаев;
  • Хмельницкая область - 446 случаев;
  • Черкасская область - 537 случаев;
  • Черновицкая область - 98 случаев;
  • Черниговская область - 327 случаев.

Напомним, накануне сообщалось о 10 072 новых случаях заболевания коронавирусом, умерло 307 пациентов.

Также накануне стало известно, что две области Украины покинули "красную" зону.