К праздникам заболеваемость в Украине сократилась до 8,5 тысяч человек в сутки

По сообщению главы МОЗ Максима Степанова, за последние сутки в стране было зафиксировано 8,5 тысяч новых случаев коронавируса. Это на 1,5 тысячи меньше, чем накануне. Всего за время пандемии в Украине коронавирусом заразились 2,078 млн человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 3 051 человек;
- летальных случаев - 351;
- выздоровели - 14 956 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 83 336 (в том числе методом ПЦР - 37455, методом ИФА - 13016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32865).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 078 086 человек;
- выздоровели - 1 670 481 человек;
- летальных исходов - 44 436;
- проведения ПЦР-тестов - 9 456 234.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 671 случай;
- Винницкая область - 196 случаев;
- Волынская область - 185 случаев;
- Днепропетровская область - 745 случаев;
- Донецкая область - 570 случаев;
- Житомирская область - 218 случаев;
- Закарпатская область - 129 случаев;
- Запорожская область - 405 случаев;
- Ивано-Франковская область - 131 случай;
- Киевская область - 433 случая;
- Кировоградская область - 173 случая;
- Луганская область - 157 случаев;
- Львовская область - 448 случаев;
- Николаевская область - 245 случаев;
- Одесская область - 454 случая;
- Полтавская область - 385 случаев;
- Ровенская область - 291 случай;
- Сумская область - 188 случаев;
- Тернопольская область - 200 случаев;
- Харьковская область - 730 случаев;
- Херсонская область - 187 случаев;
- Хмельницкая область - 446 случаев;
- Черкасская область - 537 случаев;
- Черновицкая область - 98 случаев;
- Черниговская область - 327 случаев.
Напомним, накануне сообщалось о 10 072 новых случаях заболевания коронавирусом, умерло 307 пациентов.
Также накануне стало известно, что две области Украины покинули "красную" зону.
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