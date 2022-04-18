Из-за COVID Украину посетило в 4 раза меньше туристов

08:31 20 ноября Киев, Украина

С марта по ноябрь 2020 года количество туристов, посетивших Украину уменьшилось в четыре раза, сообщает Государственное агентство по развитию туризма в Украине со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

В 2020 году Украину посетило 2,7 млн туристов, тогда как за аналогичный период 2019 года - 10,7 млн.

Также, по данным Нацбанка, за девять месяцев 2020 иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период 2019 года.



В целом за три квартала 2020 граждане других стран привезли в Украину только 244 млн $, тогда как за весь 2019 иностранные туристы потратили в Украине 1,62 млрд $.



Из-за карантина и закрытыя границы упали и расходы украинцев на путешествия за границу: за девять месяцев 2020 году этот показатель составил 3,26 млрд $, что в 2,2 раза меньше, чем за девять месяцев 2019 года. Отмечается, что большую часть этой суммы составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.